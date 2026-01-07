Motorola Signature फोन हुआ लॉन्च, खास है डिजाइन; चार 50MP कैमरे भी हैं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने आखिरकार बुधवार को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में Motorola Signature फोन लॉन्च कर दिया, जिससे हफ्तों से चल रहे इंतजार का अंत हुआ। Lenovo के स्वामित्व वाले ब्रांड का ये लेटेस्ट हैंडसेट नई मोटोरोला सिग्नेचर सीरीज का पहला प्रोडक्ट है, जिसमें कंटूर्ड डिजाइन, एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और ट्विल लिनन से इंस्पायर्ड टेक्सचर हैं। मोटोरोला सिग्नेचर में चार 50-मेगापिक्सल कैमरे हैं और इसमें 5,200mAh की बैटरी है।

Motorola Signature की कीमत और उपलब्धता मोटोरोला सिग्नेचर की कीमत 12GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए EUR 899.99 (लगभग 82,000 रुपये) तय की गई है। ये दो कलर में उपलब्ध है- पैंटोन कार्बन और पैंटोन मार्टिनी ऑलिव।

ये शुरू में आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-पैसिफिक रीजन्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। प्राइस और अवेलेबिलिटी रीजन के हिसाब से अलग-अलग होगी। Motorola Signature के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स डुअल-सिम (नैनो + eSIM) मोटोरोला सिग्नेचर एंड्रॉयड 16-बेस्ड Hello UI पर चलता है। कंपनी ने सात OS अपग्रेड और सात साल तक के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है, जिसे अब तक की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पॉलिसी बताया जा रहा है। ये हैंडसेट ऑन-डिमांड व्हाइट-ग्लव असिस्टेंस के साथ भी आएगा, जो साल के अंत में उपलब्ध होगा, जिससे यूजर्स को ट्रैवल, डाइनिंग और इवेंट्स में लग्जरी एक्सपीरिएंसेज का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।

Motorola Signature में 6.8-इंच सुपर HD (1,264 x 2,780 पिक्सल) LTPO AMOLED स्क्रीन है जिसमें 450 PPI पिक्सल डेंसिटी, 6,200 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और 165Hz रिफ्रेश रेट है। फोन का पैनल कलर और स्किन टोन एक्यूरेसी के लिए पैंटोन-वैलिडेटेड बताया गया है और ये 360Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट तक सपोर्ट करता है। ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है।

मोटोरोला सिग्नेचर क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सपोर्ट और ThinkShield टेक्नोलॉजी मिलती है। ऑडियो के लिए, इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं।

कैमरे की बात करें तो, सिग्नेचर फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें Sony LYTIA 828 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो LYTIA 600 सेंसर शामिल है। फोन के पीछे एक मल्टीस्पेक्ट्रल 3-इन-1 लाइट सेंसर भी है। Motorola Signature के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सल का Sony LYTIA 500 सेंसर है।

Motorola Signature में कनेक्टिविटी फीचर्स में Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6, 5G, 4G LTE, NFC, GPS और USB Type-C शामिल हैं। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 + IP69-रेटेड बिल्ड है, साथ ही ड्यूरेबिलिटी के लिए MIL-STD 810H10 सर्टिफिकेशन भी है। डायमेंशन की बात करें तो, हैंडसेट का मेजरमेंट 162.1 x 76.4 x 6.99mm है और इसका वजन 186g है।