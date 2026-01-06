Motorola के मुड़ने वाले 5G फोन पर 20 हजार का डिस्काउंट, Amazon दे रहा है जबरदस्त डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी टाइम से किसी फ्लिप 5G फोन को खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। Motorola Razr 60 Ultra जिसे कंपनी ने भारत में 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, इसे अब Amazon से काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर भारी प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। डिवाइस को आप अभी 80 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

यह इसे सबसे किफायती फ्लैगशिप फ्लिप फोन्स में से एक बना देता है। इस फोन में बड़ा डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले चलिए डील के बारे में जान लेते हैं।

Motorola Razr 60 Ultra 5G पर डिस्काउंट ऑफर मोटोरोला के इस शानदार फ्लिप फोन को अभी आप सिर्फ 79,999 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं, जो इसकी ओरिजिनल लॉन्च कीमत 99,999 रुपये से 20 हजार रुपये कम है। न सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट बल्कि फोन पर सबसे जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जहां IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदने पर 10,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और ICICI Bank Credit Card Non EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 10 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर्स के बाद फोन की कीमत और कम होकर 69,499 रुपये रह जाती है।

आप चाहें तो डिवाइस को और सस्ते में खरीदने के लिए अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और 44,450 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने डिवाइस के ब्रांड, मॉडल और वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Motorola Razr 60 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Motorola के इस डिवाइस में 6.96-इंच का LTPO pOLED मेन डिस्प्ले मिलता है। साथ ही ये डिवाइस 165Hz तक का रिफ्रेश रेट और HDR10+ भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही डिवाइस में 4,500-निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन में गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। डिवाइस में बाहर की तरफ 4-इंच का LTPO AMOLED कवर डिस्प्ले भी है। इस डिस्प्ले में भी 165Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।