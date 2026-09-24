6000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले जैसे बेहतरीन फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से 15 हजार रुपये से कम में कोई नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड MIVI आपके लिए एक शानदार 5G फोन लेकर आया है। कंपनी ने MIVI ONE 5G के नाम से अपना नया फोन लॉन्च किया है। इस फोन को बजट सेगमेंट में पेश किया गया है।

डिवाइस में 120Hz तक का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 5G चिपसेट, 6000mAh बैटरी और Pure Android 16 जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले इसकी कीमत जान लेते हैं... MIVI ONE 5G की कीमत और ऑफर कीमत की बात करें तो MIVI ONE 5G को तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। डिवाइस के 4GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 12,999 रुपये, 6GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और फोन के 8GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है।

कंपनी का कहना है कि UPI ट्रांजैक्शन पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। फोन की सेल 8 अक्टूबर रात 12 बजे से शुरू होगी। इसकी सेल Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान शुरू होगी। MIVI ONE 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो MIVI ONE 5G में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इस फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन पहले के मुकाबले ज्यादा स्मूथ मिलेगा। कंपनी ने फोन के डिजाइन को प्रीमियम फील देने पर भी फोकस किया है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर मिल रहा है। फोन में LPDDR4X RAM का यूज किया गया है। ये चिपसेट 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। MIVI ONE 5G के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए MIVI ONE 5G में 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में सामने की तरफ 8MP फ्रंट कैमरा है।