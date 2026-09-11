24 सितंबर को आ रहा है Mivi का पहला फोन, 128GB स्टोरेज के साथ Snapdragon चिपसेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Mivi One 5G इसी महीने के चौथे हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा, जिसका एलान हाल ही में टेक फर्म ने किया है। Mivi One 5G की एंट्री के साथ ही Mivi इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखेगा। ये टेक कंपनी आमतौर पर अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। हाल ही में कंपनी ने अपने पहले स्मार्टफोन का डिजाइन टीज किया था। अब कंपनी ने बताया है कि Mivi One 5G को तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। इसके अलावा फोन की स्टोरेज कैपेसिटी का भी खुलासा कर दिया गया है।

Mivi One 5G के कलर ऑप्शन्स और स्टोरेज कैपेसिटी गुरुवार को कंपनी ने एलान किया कि उसका पहला स्मार्टफोन Mivi One 5G भारत में तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च होगा। इन तीनों फिनिश को बरगंडी, ब्लू और ग्रीन नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी ने अपकमिंग हैंडसेट की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को भी अपडेट कर दिया है, जहां ये तीनों शेड्स दिख रहे हैं। इसके साथ ही माइक्रोसाइट से ये भी साफ हो गया है कि Mivi One 5G में 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगी।

कंपनी ने हाल ही में Mivi One 5G के डिजाइन की झलक दिखाई थी। अब फोन के डिजाइन से जुड़ी कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं। Mivi One 5G में फ्लैट रियर पैनल दिया गया है, जिसके टॉप-लेफ्ट कोने में पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम होने की पुष्टि हो चुकी है। कैमरा आइलैंड के ठीक बगल में एक LED फ्लैश भी दिया गया है। अपकमिंग Mivi One 5G के टॉप पर एक कटआउट नजर आता है, जो इसके सेकेंडरी माइक्रोफोन के लिए हो सकता है।

वहीं बैक पैनल के बॉटम-लेफ्ट कोने में वर्टिकली अलाइंड Mivi की ब्रांडिंग दी जाएगी। इसके अलावा इसमें फ्लैट मिड-फ्रेम मिलता है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स फोन के दाईं तरफ दिए जा सकते हैं, जबकि बाईं तरफ को खाली रखा जा सकता है। Mivi One 5G के बॉटम में स्पीकर ग्रिल के बगल में एक USB Type-C पोर्ट दिया जाएगा। आने वाले दिनों में प्राइस समेत इसकी बाकी डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।