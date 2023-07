Windows 365 नहीं बढ़ाएगा यूजर की जेब का खर्चा, विंडोज 11 यूजर्स के लिए Microsoft लाने जा रहा सस्ता एडिशन

Microsoft may soon bring cheaper Windows 365 consumer for Windows 11 users माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज 11 यूजर्स के लिए Windows 365 कंज्यूमर एडिशन को लाने जा रहा है। मालूम हो कि वर्तमान में दो प्लान्स की सुविधा मिलती है। यूजर को बिजनेस और एंटरप्राइज एडिशन का ही ऑप्शन मिलता है। ऐसे में माना जा रहा है कि Windows 365 कंज्यूमर एडिशन कम कीमत पर लाया जा रहा है।