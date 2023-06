तीन साल बाद चीन विजिट पर Bill Gates, कहा-बेहद उत्साहित हूं, कोरोना से पहले की थी यात्रा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोसॉप्ट के को- फाउंडर बिल गेट्स गुरुवार को चीन यात्रा पर थे। बिल गेट्स ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए चीन यात्रा की जानकारी दी। दरअस बिल गेट्स ने ट्वीट के जरिए बताया कि वे आखिरी बार चीन साल 2019 में गए थे, इसके बाद साल 2023 यानी 4 साल बाद चीन पहुंचे। बिल गेट्स वैश्विक स्वास्थ्य और विकास भागीदारों से मिलने के लिए चीन पहुंचे थे।

दरअसल बिल गेट्स ने अपनी चीन यात्रा की जानकारी बुधवार देर रात को ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए दी है।

बिल गेट्स ने कहा कि मैं चीन पहुंचा हूं। आखिरी बार चीन साल 2019 में आया था। मैं यहां बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए काम करने वाले वैश्विक स्वास्थ्य और विकास भागीदारों से मिलने पहुंचा हूं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए वैश्विक स्वास्थ्य और विकास भागीदार करीब 15 सालों से काम कर रहे हैं, ऐसे में मैं इस मीटिंग के लिए उत्साहित हूं।

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with

@gatesfoundation

for more than 15 years.