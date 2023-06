शॉपिंग से है प्यार तो Bing के इस Ai फीचर से कैसे करेंगे इंकार, Buying Gudie की तरह करेगा काम

अगर आप शॉपिंग के शौकीन है और ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आपके लिए रिव्यू और रेटिंग की बहुत जरूरत होती है। इससे आपको काफी मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग और एज में कुछ Ai टूल जोड़े हैं जो आपको शॉपिंग करते समय मदद करेंगे। आइये जानते हैं ये कैसे काम करता है।

New ai tools for Microsoft bing and edge can help you in shopping, know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह बिंग सर्च इंजन और एज के एआई चैटबॉट पर खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए टूल्स ला रहा है। कंपनी ने कई नए टूल की घोषणा की है जो ऑटोमेटिकली बाइंग गाइड तैयार करने के लिए एआई का उपयोग करेंगे। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाने की सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या खरीदना है, तो बस Bing.com सर्च बॉक्स में ‘ फंक्शन सप्लाई' टाइप करें, और एआई चैटबॉट एक बाइंग गाइड पेश करेगा। इसके अलावा, यह आपको स्मार्ट कमपेयर टेबल में मौजूद वस्तुओं की तुलना करने की सुविधा भी देगा।माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि बिंग में बाइंग गाइड्स अमेरिका में उपलब्ध हैं और समय के साथ अन्य मार्केट में भी उपलब्ध होंगी। वहीं एज में बाइंग गाइड्स दुनिया भर में शुरू हो रही हैं। एआई-आधारित रिव्यू Microsoft AI-संचालित रिव्यू और इनसाइट्स भी लॉन्च कर रहा है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की खोज करते हैं तो एज साइडबार में बिंग चैट और बिंग सुझाव देंगे कि किसी चीज की खरीदारी करते समय स्पेसिफिकेशंस, वजन, बैटरी और अन्य पहलुओं की जानकारी देगा। इसके साथ ही आप अन्य लोग इसके बारे में ऑनलाइन रिव्यू भी ले सकते हैं। बता दें कि रिव्यू समरी दुनिया भर में जारी किए जा रहे हैं। प्राइस मैच कंपना ने जो तीसरा टूल रोल किया है वह प्राइस मैच है। जब आप प्रोडक्ट चुन लेते हैं तो बिंग और एज आपको खरीदने के लिए बेस्ट कीमत और समय ढूंढने में मदद कर सकते हैं। कंपनी ने कहा कि हमारी प्राइस मैच सुविधा आपकी खरीदारी के बाद भी आपके लिए काम करती रहती है, आइटम की कीमत की निगरानी करती है और कीमत कम होने पर कीमत का अनुरोध करने में आपकी सहायता करती है। यह टोल अमेरिका में उपलब्ध होगा। अन्य डिवाइस जैसे प्राइस हिस्ट्री, पाइस कंपेरिजन, कूपन, कैशबैक और पैकेज ट्रैकिंग चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध हैं और एज में इन बिल्ट हैं।

