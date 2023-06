Microsoft 365 काफी देर से डाउन, हजारों यूजर्स को करना पड़ रहा है आउटेज की समस्या का सामना

नई दिल्ली, टेक डेस्क। दुनियाभर की लाखों कंपनियों द्वारा कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला Microsoft 365 Status काफी देर से डाउन चल रहा है। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com के अनुसार, Microsoft का उत्पाद सूट जिसमें वर्ड और एक्सेल शामिल हैं, पिछले कुछ समय से सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है।

Microsoft 365 Status के एक उपयोगकर्ता ने लिखा है कि इसका आउटलुक ऑन द वेब काम नहीं कर रहा है। लोगों कि शिकायत है कि ईमेल साइट तक पहुंचने का प्रयास करते समय, एक त्रुटि संदेश आ जाता है। इस संदेश में साफ तौर पर “Service Unavailable" लिखकर आ रहा है। इसके बाद, “HTTP Error 503. The service is unavailable." लिखकर आ जाता है।

इस समस्या को लेकर Microsoft 365 Status ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है। कंपनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि,"हम वेब पर आउटलुक तक पहुँचने में समस्या की जाँच कर रहे हैं। अधिक जानकारी व्यवस्थापन केंद्र में EX571516 के अंतर्गत पाई जा सकती है।"

We’re reviewing our networking systems and recent updates in an effort to identify the underlying root cause of the issue. Additional information can be found in the admin center under EX571516.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) June 5, 2023