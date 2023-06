आपके बच्चे कितनी देर से हैं Instagram और Messenger पर एक्टिव, जानने के लिए Meta के नए टूल आएंगे काम

Meta is adding more parental supervision tools on facebook Messenger and Instagram for users मेटा अपने पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर और इंंस्टाग्राम में यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने पर काम कर रही है। कंपनी यूजर्स को इन ऐप्स पर पैरेंटल कंट्रोल टूल्स की सुविधा पेश करने जा रही है। इन टूल्स की मदद से यूजर्स अपने बच्चों की ऐप एक्टिविटी पर नजर रख सकेंगे।