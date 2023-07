मुंह बनाइए या खिलखिला कर हंसिए, वीडियो कॉलिंग में अवतार मैच करेगा हर एक्सप्रेशन, Meta ने जोड़ा नया फीचर

Meta added avatar video calls to Instagram and Messenger know more अगर आप भी मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। मेटा ने अपन इंस्टाग्राम और मैसेंजर यूजर्स के लिए वीडियो कॉलिंग में अवतार को जोड़ा है। कॉलिंग के दौरान यूजर्स अब अवतार का इस्तेमाल कर सकते हैं।