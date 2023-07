META Threads: मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स पर जैक डोर्सी को भेजा फॉलो रिक्वेस्ट, ऐसा मिला रिप्लाई

Mark Zuckerberg has sent a request to Jack Dorsey on Threads मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर के पूर्व को-फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी को थ्रेड्स पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है। यह हैरान करने वाला है कि लॉन्च से पहले थ्रेड्स की आलोचना कर रहे जैक ने थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बना लिया है। उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यह जानकारी दी है।