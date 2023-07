2025 तक फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है Apple MacBook, मिल सकता है डिटैचेबल की-बोर्ड

Foldable MacBook Launch Detail एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि एपल फोल्डेबल डिस्प्ले वाले अपने पहले मैकबुक के लिए डिस्प्ले आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है। उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में फोल्डेबल मैकबुक पेश किया जाएगा। सैमसंग और एलजी के डिस्प्ले डिवीजन क्यूपर्टिनो-आधारित तकनीकी दिग्गज को फोल्डेबल डिस्प्ले पैनल की आपूर्ति समाप्त करने की संभावना है। (फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बहुत सारे ब्रांड फोल्डेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब लैपटॉप की बात आती है तो केवल कुछ ही ब्रांड काम कर रहे हैं। आसुस और लेनोवो बाजार में फोल्डेबल डिस्प्ले वाले लैपटॉप वाले दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि, ऐसी अफवाह है कि एपल उनके साथ मैकबुक में शामिल हो जाएगा जिसमें कई लोगों की अपेक्षा से कहीं जल्दी फोल्डेबल डिस्प्ले होगा। कंपनी अगले दो साल के अंदर फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ एपल मैकबुक और आईफोन पेश करेगी। फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ एपल मैकबुक जल्द होगा लॉन्च बिजनेस कोरिया की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि एपल फोल्डेबल डिस्प्ले वाले अपने पहले मैकबुक के लिए डिस्प्ले आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है। उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में फोल्डेबल मैकबुक पेश किया जाएगा, जो अब से कुछ ही साल दूर है। आधिकारिक लॉन्च एक साल बाद 2026 में होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Apple के फोल्डेबल डिस्प्ले लैपटॉप सेगमेंट में प्रवेश करने के इरादे से सुस्त डिस्प्ले बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए बात कर रहा एपल सैमसंग और एलजी के डिस्प्ले डिवीजन क्यूपर्टिनो-आधारित तकनीकी दिग्गज को फोल्डेबल डिस्प्ले पैनल की आपूर्ति समाप्त करने की संभावना है। सैमसंग डिस्प्ले 2025 से 2026 तक 8.6 पीढ़ी के OLED डिस्प्ले पैनल प्रोडक्शन में 4.1 ट्रिलियन वोन (लगभग 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगा। एलजी डिस्प्ले ने टैबलेट पीसी सहित मध्यम आकार के OLED डिस्प्ले प्रोडक्शन में भी निवेश की योजना बनाई है। फोल्डेबल MacBook की खासियत 20-इंच फोल्डेबल OLED डिस्प्ले पैनल के लिए Apple कई लोगों से बात कर रहा है जिसमें सैमसंग शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पहला फोल्डेबल मैकबुक सामने आने पर 20.25 इंच का पैनल स्पोर्ट करेगा। फोल्ड होने पर इसमें 15.3 इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कहा जाता है कि डिवाइस में ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड के साथ-साथ डिटैचेबल कीबोर्ड के लिए सपोर्ट भी है। फोल्डेबल मैकबुक के बारे में अभी तक कोई डिटेल सामने नहींआई है।

