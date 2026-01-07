CES 2026: Lenovo ने पेश रोलेबल स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट लैपटॉप, नए AI ग्लासेस भी हुए शोकेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lenovo ने बुधवार को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में कई प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स दिखाए। इनमें से खास है Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept जिसमें एक रोलेबल स्क्रीन है जो ज्यादा वर्कस्पेस की जरूरत होने पर वर्टिकली एक्सपांड होती है। ब्रांड ने पर्सनल AI हब कॉन्सेप्ट भी पेश किया, जिसे एक सेंट्रल, ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम बताया गया है। इसके अलावा Lenovo AI Glasses कॉन्सेप्ट जैसे प्रोडक्ट्स भी पेश किए गए।

Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept कंपनी के मुताबिक, Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept कंपनी के हाल के इनोवेटिव PC डिजाइन पर बेस्ड हैं, जिसमें ThinkPad X1 Fold और ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI लैपटॉप शामिल हैं। इसमें एक वर्टिकली एक्सपांडेबल OLED डिस्प्ले है जो एक बटन दबाने पर 13.3-इंच की कॉम्पैक्ट लैपटॉप स्क्रीन से 16-इंच के बड़े वर्कस्पेस में बदल सकता है।

ThinkPad Rollable XD Concept स्वाइप टू X टच जेस्चर और वॉयस कंट्रोल को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स तेजी से एप्स लॉन्च कर सकते हैं या मोड बदल सकते हैं। इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए 180-डिग्री कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 कवर है। ये कॉन्सेप्ट PC AI-बेस्ड फीचर्स जैसे लाइव ट्रांसलेशन, वॉयस असिस्टेंट, मल्टी-मॉडल और लिड-क्लोज्ड इंटरैक्शन से लैस है।

लेनोवो पर्सनल AI हब कॉन्सेप्ट CES में, कंपनी ने प्रोजेक्ट Kubit पेश किया। पर्सनल AI हब कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाने वाला ये एक पर्सनल एज क्लाउड डिवाइस है जो PC, स्मार्टफोन, वियरेबल्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशन में AI-इनेबल्ड एप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। इसमें दो Lenovo ThinkStation PGX कॉम्पैक्ट AI वर्कस्टेशन शामिल हैं, जो Nvidia GB10 ग्रेस ब्लैकवॉल सुपरचिप से पावर्ड हैं। पर्सनल AI हब कॉन्सेप्ट में एक टचस्क्रीन डिस्प्ले है और ये वॉयस-बेस्ड इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है।

लेनोवो का दावा है कि ये अलग-अलग प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करता है, जिससे किसी व्यक्ति को एडवांस्ड एनालिटिक्स और AI-इनेबल्ड एप्लिकेशन का एक्सेस मिलता है। Lenovo AI Glasses Concept लेनोवो ने टेक ट्रेड शो में अपने वियरेबल ग्लासेस भी दिखाए, जिन्हें लेनोवो AI ग्लासेस कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये लाइटवेट स्मार्ट ग्लासेस हैं जो बिल्ट-इन डिस्प्ले और ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज से लैस हैं। डिस्प्ले का इस्तेमाल करके, ग्लासेस यूजर के फील्ड ऑफ व्यू में कॉन्टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन, जैसे- नोटिफिकेशन, नेविगेशनल डायरेक्शन्स, ट्रांसलेशन और कुछ प्रोडक्टिविटी प्रॉम्प्ट दिखा सकते हैं।

ये ग्लासेस लेनोवो के नए Qira प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। फोन या कंप्यूटर से जुड़ने के बाद ये पलक झपकते ही AI कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। जैसे- लाइव ट्रांसलेशन और इमेज रिकॉग्निशन। इसमें 'Catch Me Up' नाम का फीचर भी है, जो आपके मैसेज और कॉल्स का समरी बता देता है ताकि आपको हर नोटिफिकेशन न देखना पड़े।