Lava Agni 4 के लिए आया नया टीजर, मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप के साथ खास डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni को Lava Agni 3 5G के सक्सेसर के तौर पर 4 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अब हैंडसेट के एक मेजर फीचर को टीज किया है। इसमें डुअल कैमरा सिस्टम होगा, जो होरिजॉन्टल पिल-शेप्ड आइलैंड में रखा गया है। एक अलग डेवलपमेंट में, Lava Agni 4 को एक सर्टिफिकेशन साइट पर भी देखा गया है, जो न केवल एक मेजर स्पेसिफिकेशन रिवील करता है बल्कि इसके जल्द ही लॉन्च होने का संकेत भी देता है।

Lava Agni 4 टीजर Lava Mobiles ने अपकमिंग Lava Agni 4 का टीजर X (पहले Twitter) पर शेयर किया। हैंडसेट को होरिजोन्टल पिल-शेप्ड डुअल कैमरा सिस्टम के साथ देखा जा सकता है, जो Nothing Phone 2a के कैमरा सेटअप जैसा दिखता है। कैमरा सेंसर के ऊपर डुअल-LED फ्लैश दिखता है और इनके बीच में 'AGNI' ब्रांडिंग दिखाई दे रही है।

इस बीच, एक अपकमिंग Lava स्मार्टफोन को IECEE सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर LBP1071A के साथ देखा गया। माना जा रहा है कि ये Lava Agni 4 है। लिस्टिंग दिखाती है कि डिवाइस में 7,000mAh बैटरी हो सकती है। ये कन्फर्म है कि ये लिथियम पॉलिमर बैटरी होगी।

अगर ये सही निकलता है, तो इसका मतलब होगा कि ये Lava Agni 3 से बड़ा अपग्रेड होगा, जिसमें 5,000mAh बैटरी है और जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Lava Agni 4 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 में 6.78-इंच का फुल-HD+ डिस्प्ले हो सकता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। साथ ही इसे UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट से पावर किया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए, अपकमिंग Lava Agni 4 को डुअल रियर कैमरा सिस्टम के साथ टीज किया गया है और इसमें दो 50-मेगापिक्सल सेंसर हो सकते हैं। इसमें 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी हो सकती है, जो IECEE लिस्टिंग को सपोर्ट करती है।