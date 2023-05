Lava Agni 2 5G की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी कवर्ड AMOLED डिस्प्ले

नई दिल्ली, टेक डेस्क। देसी स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन की लॉन्च तारीख की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने खुलासा किया है कि वह Lava Agni 2 5G को भारत में 16 मई को लॉन्च करेगी। लावा अग्नि 2 भारत में कंपनी की सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन होगा।

ऑफिशियल लॉन्च से पहले, कंपनी ने नए टीजर को जारी किया है। कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि फोन में कर्व्ड डिस्प्ले होगा। आइए लावा अग्नि 2 5जी के भारत में लॉन्च डिटेल, स्पेसिफिकेशन और कीमत पर डिटेल से नजर डालते हैं।

लावा अग्नि 2 भारत में 16 मई को लॉन्च होगा। यह डिवाइस लॉन्च के तुरंत बाद अमेज़न इंडिया के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। लावा ने लॉन्च की तारीख की पुष्टि की और फोन के रियर पैनल डिजाइन का भी खुलासा किया है। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल है।

AGNI 2 Launching on 16th May at 12 PM.

Watch the Launch Event on Youtube & Facebook.

