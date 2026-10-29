महंगे होते फोन्स के बीच Karbonn का बड़ा दांव! क्या फिर से चलेगा इस देसी ब्रांड का जादू?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Karbonn ऑफिशियली स्मार्टफोन स्पेस में कमबैक कर रहा है, जिसका वह करीब एक दशक पहले एक अहम हिस्सा हुआ करता था। Karbonn ने एक ऑफिशियल रिलीज में कन्फर्म किया है कि इंडस्ट्री में 15 साल पूरे करने के बाद, ब्रांड अब यंग इंडियंस पर फोकस करेगा, साथ ही टेक्नोलॉजी को हर किसी तक पहुंचाने के अपने बड़े विजन को भी जारी रखेगा। Karbonn खासतौर पर Gen-Z ऑडियंस को टारगेट करेगा और ऐसे नए प्रोडक्ट्स की रेंज लाएगा जो कंटेंट क्रिएशन की जरूरतों को पूरा कर सकें। हाल ही में बेंचमार्किंग वेबसाइट Geekbench पर MediaTek चिपसेट और एंड्रॉइड के साथ 'Karbonn Zen Z Pro' नाम का एक डिवाइस स्पॉट किया गया था।

यंग इंडियंस से कनेक्ट करने के लिए Karbonn ने बदला ब्रांड फोकस घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड Karbonn, जो करीब 10 साल पहले काफी पॉपुलर था, अब ऑफिशियली स्मार्टफोन मार्केट में लौट रहा है। ब्रांड ने अनाउंस किया है कि वह जल्द ही युवाओं के लिए खास तौर पर तैयार किए गए नए डिवाइसेज की रेंज लॉन्च करेगा।

ये कदम भारत के घरेलू स्मार्टफोन मार्केट में ब्रांड के 15 साल पूरे होने के बाद उठाया गया है। Karbonn ने शुरुआत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शुरुआती सीजन्स में अपनी पॉपुलर 'Karbonn Kamaal Katch' पार्टनरशिप के जरिए भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ तगड़ा कनेक्शन बनाया था।

Jaina Group के CEO और MD प्रदीप जैन ने इस कदम की वजह समझाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय फोन मार्केट में कीमतें काफी बढ़ गई हैं। जैन ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में भारत के फोन मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, जबकि फोन खरीदने वाले भारतीयों की संख्या लगभग थम सी गई है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे कुछ सबसे जरूरी बायर्स को बेहतर सर्विस मिलने के बजाय वे महंगे होते प्राइसेज की वजह से मार्केट से बाहर हो रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह एक यंग देश है और यहां के Gen Z के लिए कंटेंट सिर्फ बनाना नहीं है; ये अपने नजरिए को सामने रखने का तरीका है और उनका डिवाइस इसका कैनवास है।' नए फोकस के साथ, CEO और MD ने कहा कि Karbonn टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने के अपने बड़े मकसद पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा, 'Karbonn वापसी कर रहा है, ऐसे खास डिवाइसेज के साथ जो एक्सप्रेशन की इस नई भाषा के लिए तैयार किए गए हैं,' जिससे जल्द ही नए डिवाइसेज की रेंज आने का इशारा मिलता है।