टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली के ‘दी ललित होटल’ में बीते सोमवार को Jagran Hitech Awards 2025 के सातवें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मोबाइल और मोबिलिटी के एक्सीलेंस और इनोवेशन को सेलिब्रेट करने का मौका था, जहां तकनीक और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थी। इस साल फोन ऑफ दी ईयर का खिताब Samsung Galaxy S25 Ultra ने जीता, जबकि स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ दी ईयर का पुरस्कार vivo को गया। वहीं बात करें ऑटो की तो Skoda Kylaq को कार ऑफ दी ईयर का पुरस्कार मिला, जबकि TVS Apache RTX बना बाइक ऑफ दी ईयर। इस समारोह का टेक्नोलॉजी पार्टनर Mediatech और पार्टनर - LIC है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सपोर्ट किया है।

Jagran Hitech Awards 2025 में टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की 30 से ज्यादा कैटेगरी थी, जिसके हर कैटेगरी में 3-4 नॉमिनेशन थे। विजेताओं के चयन में ज्यूरी मेंबर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें टेक जर्नलिस्ट और ऑटो जर्नलिस्ट के अलावा इंडस्ट्री के जाने माने नाम थे।

Jagran Hitech Awards 2025 में ऑटो क्षेत्र के विजेता कार ऑफ दी ईयर - Skoda Kylaq इलेक्ट्रिक कार ऑफ दी ईयर - Mahindra XEV 9e अर्बन कार ऑफ दी ईयर - Kia Syros अपग्रेड ऑफ दी ईयर - Honda Amaze फैमिली कार ऑफ दी ईयर - Renault Triber लग्जरी कार ऑफ दी ईयर - Mercedes-Benz G-Class डिजाइन ऑफ दी ईयर (4W) - MG Cyberster बाइक ऑफ दी ईयर - TVS Apache RTX स्कूटर ऑफ दी ईयर - Suzuki Access 125 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ऑफ दी ईयर - Hero VIDA VX2 11. डिजाइन ऑफ दी ईयर (2W‌)- Honda CB 125 Hornet 12. तकनीकी कार ऑफ दी ईयर - Tata Harrier.ev 13. EV डिसरप्टर ऑफ दी ईयर - Vinfast VF7 14. लग्जरी EV ऑफ दी ईयर - BMW iX1 15. अर्बन EV ऑफ दी ईयर - Hyundai Creta Electric 16. SUV ऑफ दी ईयर - Maruti Suzuki Victoris Jagran Hitech Awards 2025 तकनीक क्षेत्र के विजेता एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (15 हजार से कम) - Poco M7 Plus मिड-रेंज स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (25 हजार से कम) - Nothing Phone 3a बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (50 हजार से कम) - OnePlus 13R कैमरा फोन ऑफ दी ईयर - vivo X200 Pro टैबलेट ऑफ दी ईयर - Xiaomi Pad 7 फोन ऑफ दी ईयर - Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ दी ईयर - vivo TWS ऑफ दी ईयर - OnePlus Buds 4 स्मार्टवॉच ऑफ दी ईयर - Google Pixel Watch 4 लैपटॉप ऑफ दी ईयर - ASUS Vivobook S16 OLED फोल्डेबल फोन ऑफ दी ईयर - Samsung Galaxy Z Fold7 बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ दी ईयर (35 हजार से कम) - Poco F7 TV ऑफ दी ईयर - Sony Bravia 5 टेक पर्सनालिटी ऑफ दी ईयर - रवि कुमार, CEO एंड वाइस प्रेसिडेंट - India एंड APAC at HMD बेस्ट इनोवेशन इन कूलिंग प्लाइंसेस - Kenstar हाइब्रिड फोन ऑफ दी ईयर - HMD Touch 4G स्मार्टफोन प्रोसेसर ऑफ दी ईयर ( Editor's Choice) - MediaTek Dimensity 9500 बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए लॉयलिटी प्रोग्राम (Editor's Choice) - Drive Track + HPCL टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए अवॉर्ड एक थर्ड-पार्टी वैलिडेशन होता है, जो एक्सीलेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। अवॉर्ड्स उन नई सोच को सामने लाने में मदद करते हैं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फिर से तय करती हैं। Jagran Hitech Awards ने पिछले 7 सालों से टेक और ऑटो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित किया है, और प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह बना है।