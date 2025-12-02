Jagran Hitech Awards 2025 - ये रहे मोबाइल और मोबिलिटी के इस साल के विजेता
Jagran HiTech Awards 2025 में मोबाइल और मोबिलिटी क्षेत्र के विजेताओं की घोषणा की गई। ये पुरस्कार तकनीक और नवाचार में उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं को सम्मानित करते हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल एक्सेसरीज सहित विभिन्न कैटगरी में विनर्स का चयन उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर किया गया।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली के ‘दी ललित होटल’ में बीते सोमवार को Jagran Hitech Awards 2025 के सातवें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मोबाइल और मोबिलिटी के एक्सीलेंस और इनोवेशन को सेलिब्रेट करने का मौका था, जहां तकनीक और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थी। इस साल फोन ऑफ दी ईयर का खिताब Samsung Galaxy S25 Ultra ने जीता, जबकि स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ दी ईयर का पुरस्कार vivo को गया। वहीं बात करें ऑटो की तो Skoda Kylaq को कार ऑफ दी ईयर का पुरस्कार मिला, जबकि TVS Apache RTX बना बाइक ऑफ दी ईयर। इस समारोह का टेक्नोलॉजी पार्टनर Mediatech और पार्टनर - LIC है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सपोर्ट किया है।
Jagran Hitech Awards 2025 में टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की 30 से ज्यादा कैटेगरी थी, जिसके हर कैटेगरी में 3-4 नॉमिनेशन थे। विजेताओं के चयन में ज्यूरी मेंबर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें टेक जर्नलिस्ट और ऑटो जर्नलिस्ट के अलावा इंडस्ट्री के जाने माने नाम थे।
Jagran Hitech Awards 2025 में ऑटो क्षेत्र के विजेता
कार ऑफ दी ईयर - Skoda Kylaq
इलेक्ट्रिक कार ऑफ दी ईयर - Mahindra XEV 9e
अर्बन कार ऑफ दी ईयर - Kia Syros
अपग्रेड ऑफ दी ईयर - Honda Amaze
फैमिली कार ऑफ दी ईयर - Renault Triber
लग्जरी कार ऑफ दी ईयर - Mercedes-Benz G-Class
डिजाइन ऑफ दी ईयर (4W) - MG Cyberster
बाइक ऑफ दी ईयर - TVS Apache RTX
स्कूटर ऑफ दी ईयर - Suzuki Access 125
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ऑफ दी ईयर - Hero VIDA VX2
11. डिजाइन ऑफ दी ईयर (2W)- Honda CB 125 Hornet
12. तकनीकी कार ऑफ दी ईयर - Tata Harrier.ev
13. EV डिसरप्टर ऑफ दी ईयर - Vinfast VF7
14. लग्जरी EV ऑफ दी ईयर - BMW iX1
15. अर्बन EV ऑफ दी ईयर - Hyundai Creta Electric
16. SUV ऑफ दी ईयर - Maruti Suzuki Victoris
Jagran Hitech Awards 2025 तकनीक क्षेत्र के विजेता
एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (15 हजार से कम) - Poco M7 Plus
मिड-रेंज स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (25 हजार से कम) - Nothing Phone 3a
बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ दी ईयर (50 हजार से कम) - OnePlus 13R
कैमरा फोन ऑफ दी ईयर - vivo X200 Pro
टैबलेट ऑफ दी ईयर - Xiaomi Pad 7
फोन ऑफ दी ईयर - Samsung Galaxy S25 Ultra
स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ दी ईयर - vivo
TWS ऑफ दी ईयर - OnePlus Buds 4
स्मार्टवॉच ऑफ दी ईयर - Google Pixel Watch 4
लैपटॉप ऑफ दी ईयर - ASUS Vivobook S16 OLED
फोल्डेबल फोन ऑफ दी ईयर - Samsung Galaxy Z Fold7
बेस्ट गेमिंग फोन ऑफ दी ईयर (35 हजार से कम) - Poco F7
TV ऑफ दी ईयर - Sony Bravia 5
टेक पर्सनालिटी ऑफ दी ईयर - रवि कुमार, CEO एंड वाइस प्रेसिडेंट - India एंड APAC at HMD
बेस्ट इनोवेशन इन कूलिंग प्लाइंसेस - Kenstar
हाइब्रिड फोन ऑफ दी ईयर - HMD Touch 4G
स्मार्टफोन प्रोसेसर ऑफ दी ईयर ( Editor's Choice) - MediaTek Dimensity 9500
बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए लॉयलिटी प्रोग्राम (Editor's Choice) - Drive Track + HPCL
टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए अवॉर्ड एक थर्ड-पार्टी वैलिडेशन होता है, जो एक्सीलेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। अवॉर्ड्स उन नई सोच को सामने लाने में मदद करते हैं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फिर से तय करती हैं। Jagran Hitech Awards ने पिछले 7 सालों से टेक और ऑटो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित किया है, और प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह बना है।
