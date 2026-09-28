1000 mAh बैटरी वाला नया फीचर फोन लॉन्च, वायरलेस एफएम के साथ 1.7-इंच कलर डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Itel ने अपना लेटेस्ट फीचर फोन ACE 4 Shine इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। यह फोन फिजिकल कीबोर्ड, ड्यूल सिम सपोर्ट और बड़ी बैटरी के साथ मार्केट में उतारा गया है। आइटेल के इस फोन में कंपनी ने 1.77-इंच का QQVGA कलर डिस्प्ले दिया है। इसके साथ ही फोन में 1,000mAh की बैटरी और टाइप-C चार्जिंग सेटअप दिया गया है।

आइटल ने दावा किया है कि यह फोन सिंगल चार्ज में 8 दिनों की बैकअप और 8.3 घंटे का टॉक टाइम ऑफर करेगा। itel ACE 4 Shine फीचर फोन में कंपनी ने रिकॉर्डिंग के साथ वायरलेस एफएम, ब्लूटूथ, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ-साथ नौ भारतीय भाषा का सपोर्ट दिया है। इस फोन को UNISOC SC6533G प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है।

Itel ACE 4 Shine की कीमत itel ACE 4 Shine स्मार्टफोन को भारत में 1,059 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फीचर फोन को ब्लैक, मैजिक ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन कलर ऑप्शन में लाया गया है। Itel ACE 4 Shine की खूबियां itel ACE 4 Shine फोन में 1.77-इंच का QQVGA कलर डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 128×160 पिक्सल है। इस फोन में कंपनी ने कर्व्ड बॉडी और टेक्स्चर फिनिश और रेडिएंट कीपैड दिया गया है। आइटेल के इस फोन में लार्ज-फ्रंट डायलर दिया गया है। इस फीचर फोन में 1000 mAh की बैटरी और चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दिया है। कनेक्टिविटी के लिए ACE 4 Shine फोन में डुअल सिम और 900/1800MHz बैंड 2G नेटवर्क का सपोर्ट दिया गया है।

इस फोन में ब्लूटूथ, वायरलेस FM के साथ रिकॉर्डिंग और 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलता है। इस फोन में हिंदी, गुजराती, तेलुगू, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषा का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग के साथ एसओएस फीचर भी मिलता है। यूजर्स फोन में 500 कॉन्टैक्ट को फोटो के साथ सेव कर सकते हैं।