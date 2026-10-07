iPhone में Low Power Mode हमेशा ON रखना सही है? जानिए कब करें इस्तेमाल 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नए आईफोन में तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है लेकिन समय के साथ डिवाइस की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आने लगती है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए काफी यूजर्स फोन में हर वक्त Low Power Mode को ON रखते हैं। ये फीचर बैटरी की खपत कम करने में काफी मदद करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे हमेशा ON रखना iPhone के लिए सही है?

दरअसल, Low Power Mode को लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त इसे ON रखने की जरूरत नहीं है। Low Power Mode का मेन काम iPhone में बैटरी की खपत को कम करना है। इसे ऑन करने के बाद फोन कुछ ऐसे बैकग्राउंड प्रोसेस और फीचर्स को लिमिटेड कर देता है, जिसके कारण ज्यादा बैटरी खर्च होती है।

कैसे काम करता है Low Power Mode? उदाहरण के लिए ये मोड फोन के बैकग्राउंड एप रिफ्रेश, ऑटोमैटिक डाउनलोड और कुछ विजुअल इफेक्ट्स को लिमिटेड कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि फोन की बैटरी नॉर्मल इस्तेमाल के मुकाबले ज्यादा टाइम तक चल सकती है।

हर टाइम ऑन रखने से क्या समस्या? हालांकि, Low Power Mode हर टाइम ऑन रहने से iPhone का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है। कुछ एप्स का बैकग्राउंड में कंटेंट अपडेट होना स्लो हो सकता है और कुछ ऑटोमैटिक एक्टिविटीज भी लिमिटेड हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप लगातार फास्ट परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड सिंक और सभी फीचर्स का नॉर्मल तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो इसे हर समय ON रखना सही नहीं है।