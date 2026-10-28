9,000mAh की बैटरी और 185Hz डिस्प्ले के साथ नया 5G फोन लॉन्च, Snapdragon प्रोसेसर और 100W चार्जिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iQOO Neo 12 बुधवार को चीन में लॉन्च कर दिया गया, जो पिछले साल आए iQOO Neo 11 का सक्सेसर है। ये स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन्स में Vivo की वेबसाइट के जरिए देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। नया iQOO Neo सीरीज हैंडसेट ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite सीरीज चिपसेट पर चलता है, जो कि iQOO 15 को भी पावर देता है। इसके अलावा, iQOO Neo 12 में 2K रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 185Hz तक रिफ्रेश होता है। इसमें 9,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन में टॉप लेफ्ट साइड स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के साथ एक फ्लैट रियर पैनल दिया गया है। इसके बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।

iQOO Neo 12 की कीमत और उपलब्धता iQOO Neo 12 की शुरुआती कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, इसके हायर 16GB + 256GB, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB रैम व स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत क्रमशः 4,799 युआन (लगभग 69,000 रुपये), 5,099 युआन (लगभग 73,000 रुपये) और 5,499 युआन (लगभग 79,000 रुपये) तय की गई है। इसके अलावा, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत 6,499 युआन (लगभग 93,000 रुपये) है।

ये नया स्मार्टफोन चीन में Vivo के ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। iQOO Neo 12 को कॉन्टेस्ट, शैडो ब्लैक और फ्रॉस्ट ब्लेड ब्लू कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। iQOO Neo 12 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स iQOO Neo 12 एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है। ये Vivo के लेटेस्ट OriginOS 7 के साथ आता है, जो Android 17 पर बेस्ड है। स्मार्टफोन में 6.83-इंच का 2K (1,440 x 3,200 पिक्सल) सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 185Hz तक रिफ्रेश रेट, 514 ppi पिक्सल डेंसिटी, HDR सपोर्ट, 5,000Hz तक का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, 1.07 बिलियन कलर्स, 94.88 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 2,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Neo 12 ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। ये 4.6GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। फोन में Adreno 840 GPU, Q3 गेमिंग चिप, 16GB तक LPDDR5x Ultra रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक एक्टिव कूलिंग फैन और 8,200 Sq mm हीट डिसिपेशन एरिया वाला 3D वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है।

कैमरा सेटअप के लिहाज से iQOO Neo 12 में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें Sony IMX921 सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) और 20x डिजिटल जूम के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.88) का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सामने की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल (f/2.45) का कैमरा दिया गया है। ये हैंडसेट 8K/ 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।