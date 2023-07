12GB रैम और पावरफुल प्रोसेसर के साथ भारत में एंट्री करेगा iQOO Z7 Pro 5G, डिजाइन भी है जबरदस्त

नई दिल्ली, टेक डेस्क। iQOO ने मार्च में भारत में iQOO Z7 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। iQOO Z7 5G इंडिया वेरिएंट में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.38-इंच AMOLED डिस्प्ले, डाइमेंशन 920 SoC, 64MP डुअल-कैमरा सेटअप और 4,500mAh की बैटरी है। अब iQOO Z7 5G के सफल लॉन्च के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी जल्द ही भारत में iQOO Z7 Pro 5G पेश करेगी।

iQOO इंडिया के सीईओ निपुण मार्या ने भारतीय बाजार के लिए iQOO Z7 Pro 5G के लॉन्च को टीज किया है। CEO द्वारा शेयर की गई टीजर इमेज से iQOO Z7 Pro 5G के फ्रंट डिजाइन का भी पता चलता है। अब जब टीजर इमेज सामने आ गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हैंडसेट अगले महीने तक भारत में लॉन्च हो जाएगा।

On to the next 'curve' of Questing... #iQOOZ7Pro #ComingSoon #iQOO pic.twitter.com/ZFIHKbpwB8