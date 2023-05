Apple की सहयोगी Foxconn तेलंगाना में करेगी 4116 करोड़ रुपये का निवेश, पहले चरण में मिलेंगी 25 हजार नौकरियां

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आईफोन मेकर कंपनी एपल की सप्लायर फॉक्सकॉन तेलंगाना में 500 मिलियन डॉलर (करीब 4116 करोड़ रुपये) का निवेश करने जा रही है। इतना ही नहीं, फॉक्सकॉन के इस प्रोजेक्ट की मदद से राज्य में नई नौकरियों को भी लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले स्टेज में 25000 हजार नौकरियों को लाया जाएगा। फॉक्सकॉन को लेकर इस प्रोजेक्ट की जानकारी तेलंगाना मिनिस्टर केटी राम राव ने दी है।

तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी राम राव ने एलान किया है कि फॉक्सकॉन का प्लांट हैदराबाद के पास रंगा रेड्डी जिले (Kongar Kalaan, Ranga Reddy district)में लगाया जाएगा। तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी राम राव ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है।

Demonstrating the “Telangana Speed”, I am happy to announce the groundbreaking of first of Foxconn’s plants in Telangana at Kongar Kalaan today

With an investment of over $500M it shall create 25,000 direct jobs in first Phase #Telangana #Foxconn pic.twitter.com/PHThJWxsfT