Apple के सबसे पतले और हल्के iPhone पर मिल रही बंपर छूट, Flipkart-Amazon नहीं...यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone Air इस साल की शुरुआत में Apple के फ्लैगशिप iPhone 17 लाइनअप के साथ लॉन्च हुआ था और ये ब्रांड के सबसे पतले और सबसे हल्के मॉडल के तौर पर लोगों का ध्यान खींच चुका है। लॉन्च पर फोन की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,19,900 रुपये से शुरू होती थी। अब, Reliance Digital की Black Friday Sale के दौरान ये हैंडसेट स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है, जिसमें 13,000 रुपये तक की छूट है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर iPhone Air को उन यूजर्स के लिए एक और भी अट्रैक्टिव अपग्रेड ऑप्शन बनाता है, जो Apple का लेटेस्ट डिजाइन और परफॉर्मेंस चाहते हैं।

iPhone Air Price पर जानें डील iPhone Air का 256GB वेरिएंट Reliance Digital पर 1,09,990 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी रेगुलर कीमत 1,19,900 रुपये से लगभग 10,000 रुपये कम है। वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,28,990 रुपये है, जो इसकी लॉन्च प्राइस 1,39,900 रुपये से लगभग 11,000 रुपये कम है।

सेल ऑफर्स के तहत, iPhone Air का टॉप-एंड 1TB स्टोरेज ऑप्शन 1,46,990 रुपये में उपलब्ध है। ये डिस्काउंट वाली कीमत इसके रेगुलर प्राइस 1,59,900 रुपये से लगभग 13,000 रुपये कम है। iPhone Air क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। इसे अब तक का सबसे पतला iPhone मॉडल बताया गया है, जिसका प्रोफाइल 5.6mm है और वजन 165 ग्राम है। Apple ने डिवाइस के फ्रंट और बैक पर सेरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन दी है।

iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स iPhone Air एक eSIM-ओनली डिवाइस है, जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 3,000 nits पीक ब्राइटनेस और ProMotion मिलता है। ये बिन्ड A19 Pro चिप से लैस है, जिसमें छह-कोर CPU, पांच-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन है। साथ ही साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और एपल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए भी सपोर्ट मिलता है।