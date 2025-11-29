Language
    Apple के सबसे पतले और हल्के iPhone पर मिल रही बंपर छूट, Flipkart-Amazon नहीं...यहां है डील

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    iPhone Air भारत में इस साल iPhone 17 सीरीज के साथ आया था। ये Apple का सबसे पतला और हल्का iPhone मॉडल है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये थी, लेकिन अब Reliance Digital की Black Friday Sale में इस पर 13,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। ये ऑफर iPhone Air को उन यूजर्स के लिए एक बेहतर अपग्रेड बनाता है, जो लेटेस्ट डिजाइन और बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हैं।

    iPhone Air पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone Air इस साल की शुरुआत में Apple के फ्लैगशिप iPhone 17 लाइनअप के साथ लॉन्च हुआ था और ये ब्रांड के सबसे पतले और सबसे हल्के मॉडल के तौर पर लोगों का ध्यान खींच चुका है। लॉन्च पर फोन की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,19,900 रुपये से शुरू होती थी। अब, Reliance Digital की Black Friday Sale के दौरान ये हैंडसेट स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है, जिसमें 13,000 रुपये तक की छूट है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर iPhone Air को उन यूजर्स के लिए एक और भी अट्रैक्टिव अपग्रेड ऑप्शन बनाता है, जो Apple का लेटेस्ट डिजाइन और परफॉर्मेंस चाहते हैं।

    iPhone Air Price पर जानें डील

    iPhone Air का 256GB वेरिएंट Reliance Digital पर 1,09,990 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी रेगुलर कीमत 1,19,900 रुपये से लगभग 10,000 रुपये कम है। वहीं, 512GB वेरिएंट की कीमत 1,28,990 रुपये है, जो इसकी लॉन्च प्राइस 1,39,900 रुपये से लगभग 11,000 रुपये कम है।

    सेल ऑफर्स के तहत, iPhone Air का टॉप-एंड 1TB स्टोरेज ऑप्शन 1,46,990 रुपये में उपलब्ध है। ये डिस्काउंट वाली कीमत इसके रेगुलर प्राइस 1,59,900 रुपये से लगभग 13,000 रुपये कम है।

    iPhone Air क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। इसे अब तक का सबसे पतला iPhone मॉडल बताया गया है, जिसका प्रोफाइल 5.6mm है और वजन 165 ग्राम है। Apple ने डिवाइस के फ्रंट और बैक पर सेरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन दी है।

    iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स

    iPhone Air एक eSIM-ओनली डिवाइस है, जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 3,000 nits पीक ब्राइटनेस और ProMotion मिलता है। ये बिन्ड A19 Pro चिप से लैस है, जिसमें छह-कोर CPU, पांच-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन है। साथ ही साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और एपल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए भी सपोर्ट मिलता है।

    Apple के सबसे पतले स्मार्टफोन में 48-मेगापिक्सल का फ्यूजन मेन कैमरा है जिसमें सेंसर-शिफ्ट OIS और 2X टेलीफोटो कैपेबिलिटी है। फ्रंट में, इसमें 18-मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा है, जो बाकी iPhone 17 लाइनअप जैसा ही है। कनेक्टिविटी को Apple के नए N1 चिप से अपग्रेड किया गया है, जो Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 6 को इनेबल करता है और तेज नेटवर्किंग के लिए ज्यादा एफिशिएंट C1X मॉडेम के साथ पेयर किया गया है। Apple का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे दिन चलती है, जो 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक और 30 मिनट में 50 परसेंट चार्ज देती है।

