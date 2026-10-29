सबसे किफायती iPhone जल्द आएगा: A20 चिप, 24MP सेल्फी कैमरा और Dynamic Island भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल इन दिनों अपने अगले किफायती iPhone को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस डिवाइस को iPhone 18e के नाम से पेश करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये स्मार्टफोन साल 2027 के वसंत में भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इसे iPhone 18 और iPhone Air 2 के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

हालांकि अभी लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स के मुताबिक फोन के डिजाइन और डिस्प्ले में बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। 9to5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक टिप्स्टर Digital Chat Station ने iPhone 18e के संभावित स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया है। चलिए जानते हैं कि इस सबसे सस्ते iPhone में क्या क्या खास मिल सकता है...

iPhone 18e के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18e में 6.12 इंच की OLED डिस्प्ले मिल सकती है। साथ ही इसमें इस बार भी 60Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है। ऐसे में फोन में ProMotion टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन में कम स्मूथनेस देखने को मिल सकती है।

साथ ही फोन के डिजाइन को लेकर अभी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। कुछ पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि Apple नए मॉडल में रेगुलर नॉच की जगह Dynamic Island दे सकता है। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। परफॉर्मेंस के लिए इस नए वाले iPhone 18e में A20 चिपसेट मिल सकती है। इससे फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है।

iPhone 18e के संभावित कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए इस ऑल न्यू iPhone 18e में 48MP का सिंगल रियर कैमरा मिल सकता है। ये सेटअप मौजूदा iPhone 17e जैसा हो सकता है। हालांकि इस बार सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 24MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है जो iPhone 17e में 12MP का फ्रंट कैमरा का अपग्रेड हो सकता है।