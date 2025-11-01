iPhone 18 Pro नए बरगंडी, कॉफी और पर्पल कलर में हो सकता है लॉन्च, सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 17 सीरीज के सितंबर लॉन्च के बाद अब iPhone 18 सीरीज को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, iPhone 18 Pro कई नए कलर ऑप्शन्स में आ सकता है। तीन नए कलर सामने आए हैं, जिनमें से दो पहले कभी iPhone में नहीं देखे गए। इस फोन को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यहां सेकेंड जेनरेशन iPhone Air और पहले iPhone Fold को भी पेश किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन्स टिप्स्टर इंस्टैंट डिजिटल (चीनी से ट्रांसलेटेड) ने Weibo पोस्ट में iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन्स की जानकारी शेयर की है। दावे के मुताबिक, ये फोन कम से कम इन तीन नए कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है-बरगंडी, कॉफी और ।

Apple पहले भी पर्पल के कई वेरिएशन में iPhone ला चुका है। iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 और iPhone 14 Pro तक पर्पल शेड में आए हैं, जो ज्यादातर लैवेंडर जैसा होता है। Photo Credit: MacRumors लेकिन बरगंडी और कॉफी पूरी तरह नए कलर हो सकते हैं। कॉफी शेड, पिछले साल के iPhone 16 Pro के डेजर्ट टाइटेनियम कलर से डार्क हो सकता है। टिप्स्टर ने ये भी कहा कि Apple अभी भी ब्लैक iPhone Pro मॉडल नहीं देगा।

पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 6.26-इंच LTPO OLED डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन और HIAA (होल-इन-एक्टिव-एरिया) टेक्नोलॉजी होगी। इसमें अंडर-डिस्प्ले Face ID सेंसर हो सकता है और जिसमें सिर्फ फ्रंट कैमरा दिखाई देगा। Apple अपने अपकमिंग A20 चिप के लिए TSMC की सेकेंड-जेनरेशन 2nm (N2) प्रोसेस यूज कर सकता है, जो 2026 में iPhone 18 Pro के साथ आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें बेहतर पावर एफिशिएंसी और थर्मल परफॉर्मेंस मिलेगी। नया वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) डिजाइन प्रोसेसर और DRAM को ज्यादा करीब इंटीग्रेट करेगा और Apple इंटेलिजेंस टास्क्स में पावर कंजम्प्शन कम करेगा।