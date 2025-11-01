iPhone 18 Pro नए बरगंडी, कॉफी और पर्पल कलर में हो सकता है लॉन्च, सामने आई डिटेल
iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद अब iPhone 18 सीरीज की खबरें सामने आने लगी हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Apple अगले साल आने वाले iPhone 18 Pro को नए कलर ऑप्शन में ला सकता है। इसमें कुछ ऐसे कलर शामिल होंगे जो पहले कभी iPhone में नहीं आए हैं। ये फोन 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसके साथ iPhone Air का अगला वर्जन और पहला iPhone Fold भी आ सकता है।
iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन्स
टिप्स्टर इंस्टैंट डिजिटल (चीनी से ट्रांसलेटेड) ने Weibo पोस्ट में iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शन्स की जानकारी शेयर की है। दावे के मुताबिक, ये फोन कम से कम इन तीन नए कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है-बरगंडी, कॉफी और ।
Apple पहले भी पर्पल के कई वेरिएशन में iPhone ला चुका है। iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 और iPhone 14 Pro तक पर्पल शेड में आए हैं, जो ज्यादातर लैवेंडर जैसा होता है।
पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 6.26-इंच LTPO OLED डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन और HIAA (होल-इन-एक्टिव-एरिया) टेक्नोलॉजी होगी। इसमें अंडर-डिस्प्ले Face ID सेंसर हो सकता है और जिसमें सिर्फ फ्रंट कैमरा दिखाई देगा।
Apple अपने अपकमिंग A20 चिप के लिए TSMC की सेकेंड-जेनरेशन 2nm (N2) प्रोसेस यूज कर सकता है, जो 2026 में iPhone 18 Pro के साथ आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें बेहतर पावर एफिशिएंसी और थर्मल परफॉर्मेंस मिलेगी। नया वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल (WMCM) डिजाइन प्रोसेसर और DRAM को ज्यादा करीब इंटीग्रेट करेगा और Apple इंटेलिजेंस टास्क्स में पावर कंजम्प्शन कम करेगा।
लॉन्च डिटेल्स अभी क्लियर नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि कंपनी iPhone 18 सीरीज को स्टैगर्ड तरीके से लॉन्च करेगी। iPhone 18 Pro मॉडल्स, iPhone Air सक्सेसर और iPhone Fold फॉल 2026 में आ सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e स्प्रिंग 2027 में आ सकते हैं।
