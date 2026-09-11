iPhone 18 Pro में 4056mAh और iPhone 18 Pro Max में है 5391mAh की बैटरी, चेक करें डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने अपने नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बैटरी कैपेसिटी रिवील की है। कंपनी ने इन स्मार्टफोन की बैटरी डिटेल ईयू में फाइल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट में शेयर की है। इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कंपनी ने अपने दोनों लेटेस्ट फोन में iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max के मुकाबले बड़ी बैटरी पैक दिया है। कैपेसिटी के साथ-साथ एपल ने बैटरी के एक चार्जिंग साइकिल में बैटरी की परफॉर्मेंस और उसकी रेटिंग के बारे में भी जानकारी दी है।

iPhone 18 Pro सीरीज की बैटरी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max दोनों फोन को कंपनी ने यूरोपियन प्रोडक्ट रजिस्ट्री फॉर एनर्जी लेबलिंग (EPREL) के डेटाबेस में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बैटरी कैपेबिलिटी रिवील की है। इन दोनों मॉडल को A3714 और A371 के साथ लिस्ट किया है। iPhone 18 Pro में कंपनी ने 4,056mAh की बैटरी दी है। यह एक साइकिल में 52 घंटे की बैटरी परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

इसके साथ ही iPhone 18 Pro Max में 5,391mAh की बैटरी दी है। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस प्रति साइकल 62 घंटे की है। इन दोनों स्मार्टफोन को A एनर्जी लेबल मिल है। इसके साथ ही ड्रॉप इंड्यूरेंस में B और रिपेयरेबिलिटी में C रेटिंग दी गई है। कंपनी की लेटेस्ट iPhone 18 Pro सीरीज को IP68 रेटिंग के साथ लॉन्च किया है।