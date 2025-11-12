Language
    iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का फिर से बदलेगा डिजाइन? रिपोर्ट्स में खुलासा

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    एप्पल के आईफोन 17 प्रो में पीछे की तरफ असमान टू-टोन फिनिश को लेकर यूजर्स ने शिकायत की थी। अब रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल इस खामी को आईफोन 18 प्रो सीरीज में दूर करने की तैयारी में है। कंपनी एल्यूमीनियम फ्रेम और ग्लास बैक को बेहतर तरीके से मर्ज करके एक यूनिफॉर्म और प्रीमियम डिजाइन पेश करेगी, जिससे फोन का लुक स्मूद और सॉलिड बनेगा। यह बदलाव वायरलेस चार्जिंग कॉइल की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने कुछ वक्त पहले ही अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है जिसमें इस बार प्रो मॉडल्स में बड़ा डिजाइन चेंज देखने को मिला है। कंपनी ने इस बार तो खास ऑरेंज फिनिश वाला वेरिएंट भी पेश किया है जो काफी लोगों को पसंद आया है। हालांकि जहां कई लोगों ने इसके कलर की तारीफ की तो कुछ यूजर्स ने कंपनी की एक बड़ी डिजाइन गलती यानी iPhone 17 Pro के पीछे का असमान टू-टोन फिनिश पर नाराजगी भी जताई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एप्पल इस फीडबैक को गंभीरता से ले रहा है। मशहूर टिप्स्टर Instant Digital ने बताया है कि कंपनी iPhone 18 Pro सीरीज में इस खामी को दूर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक को बेहतर तरीके से मर्ज करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे फोन का लुक ज्यादा यूनिफॉर्म और प्रीमियम हो जाएगा।

    मिलेगा स्मूद और सॉलिड डिजाइन

    दरअसल, iPhone 17 Pro के पीछे ग्लास और एल्यूमिनियम का मिक्सचर कंपनी ने वायरलेस चार्जिंग कॉइल की पोजीशन को ध्यान में रखकर किया था। हालांकि इस डिजाइन के चलते फोन का यूनिबॉडी लुक टूटता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स ने इसे 'Uneven Design' बताया है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro में बैक ग्लास रिप्लेसमेंट प्रोसेस को बदला जाएगा, जिससे मटेरियल्स का कॉन्ट्रास्ट खत्म होकर एक स्मूद और सॉलिड डिजाइन देखने को मिल सकता है।

    पहले तीन मॉडल हो सकते हैं लॉन्च

    कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि एप्पल 2026 के iPhone लाइनअप अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक हो सकता है। इतना ही नहीं कंपनी इस बार तीन फ्लैगशिप मॉडल्स iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Fold को ही लॉन्च कर सकती है। जबकि बेस iPhone 18 को शायद 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

