इन नए धांसू फीचर्स के साथ आएगी iPhone 15 सीरीज, ब्लू शेड कलर ऑप्शन देख हो जाएंगे फिदा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप Apple की iPhone 15 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी इसी साल सितंबर में इसे पेश कर सकती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि सीरीज में एक स्टैंडर्ड iPhone 15, एक iPhone 15 Plus, एक iPhone 15 Pro और एक iPhone 15 Pro Max शामिल होंगे। कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन के बारे में किसी भी डिटेल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट में iPhone 15 Pro Max के कलर ऑप्शन में से एक का पता चला है। स्मार्टफोन को नए गहरे नीले रंग के शेड में आने की उम्मीद है। नीले रंग में लॉन्च हो सकता है iPhone 15 एक रिपोर्ट के अनुसार, आगामी iPhone 15 Pro Max कथित तौर पर एक गहरे नीले रंग में आएगा जो भूरे रंग का प्रतीत होता है। टेक जानकार ने शेयर किया कि iPhone 15 Pro Max के नीले रंग की अफवाह की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि, यह सिर्फ एक टेस्टिंग यूनिट्स हो सकता है। कहा जाता है कि लीक हुए रंग का इस्तेमाल नई टाइटेनियम पर पीवीडी कोटिंग के साथ टेस्टिंग किया जाता है। इन कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा iPhone 15 लीक के अनुसार, नया ब्लू शेड वैसा ही है जैसा हम iPhone 12 Pro मॉडल के लिए पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा, फोन के अन्य रंग विकल्पों में सिल्वर, स्पेस ग्रे/स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे शेड शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, लीक हुए रेंडर में स्मार्टफोन को ब्रश फिनिश के साथ दिखाया गया है जो नए टाइटेनियम मटेरियल की ओर इशारा करता है। iPhone 15 सीरीज की खासियत इनके अलावा, iPhone 15 Pro Max में iPhone 14 Pro Max डिज़ाइन बरकरार रहने की संभावना है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए दो-बटन डिज़ाइन दिखाया गया है, जबकि पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर और एलईडी फ्लैश वाला एक समान कैमरा मॉड्यूल हो सकता है। हाल ही में Apple एनालिस्ट जेफ पू द्वारा iPhone 15 Pro Max की कीमत लीक की गई थी। उन्होंने शेयर किया है कि लॉन्च के समय आगामी iPhone 15 Pro Max को iPhone 14 Pro Max से अधिक कीमत पर पेश किया जाएगा।

