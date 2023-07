बड़ी बैटरी के साथ आ सकती है iPhone 15 Series, Apple यूजर्स के लिए इन मायनों में खास होंगे नए आईफोन

iPhone 15 Series may come with Massive battery Know Latest Update अगर आप भी एपल की अपकमिंग आईफोन सीरीज 15 के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं तो ये नया अपडेट भी आपके काम का हो सकता है। कंपनी नई आईफोन सीरीज के सभी मॉडल्स को बड़ी बैटरी के साथ ला सकती है। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दे रहे हैं।