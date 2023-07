iPhone 13 Discount: 21000 रुपये से कम में आईफोन खरीदने का मौका, यहां मिल रहा जबरदस्त ऑफर

iPhone 13 Price Halved Before Amazon Prime Day Sale ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर iPhone 13 पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। बॉयर्स अमेजन पर शुरू होने वाली प्राइम डे सेल से पहले फ्लिपकार्ट पर इस डील का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप Apple iPhone 13 को खरीदने की प्लानिंग कर चुके हैं तो इस फोन को खरीदने का यह बेस्ट टाइम है।

iPhone 13 Price Discount Flipkart. (Photo: Apple)

नई दिल्ली, टेक न्यूज। Amazon Prime Day Sale की शुरुआत 15 जुलाई से शुरू होनी है। इसके जवाब में देश की प्रमुख ऑनलाइन कंपनी Flipkart ने Apple iPhone 13 पर जबरदस्त डिस्काउंट की पेशकश की है। अमेजन पर इस साल की Prime Day सेल के दौरान iPhone 14, iPhone 13 और दूसरे मॉडल पर जबरदस्त डील मिलने की संभावना है। अगर आपने iPhone 13 खरीदने की प्लानिंग कर ली है तो आपको 15 जुलाई तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट पर फिलहाल iPhone 13 पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। Apple iPhone 13 डील Apple iPhone 13 साल 2021 में लॉन्च हुआ था। कंपनी ने इस फोन को 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। इस फोन को फिलहाल 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Flipkart पर इस फोन पर 58,901 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। iPhone 13 अभी फ्लिपकार्ट पर 8,901 रुपये के डिस्काउंट के साथ 60,999 रुपये में लिस्ट है। HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI पेमेंट पर यूजर्स को 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह से फोन की कीमत घटकर 58,999 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही बॉयर्स पुराना फोन एक्सचेंज कर 38,000 रुपये तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यह डिस्काउंट आपके पुराने फोन और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा। इसतरह से Apple iPhone 13 को मात्र 20,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Apple iPhone 13 खरीदना बेहतर रहेगा? Apple डिवाइसेस अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। iPhone 13 को कंपनी ने साल 2021 में प्रीमियम डिजाइन के साथ पेश किया था। iPhone 13 कंपनी का बजट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। मौजूदा iPhone 14 से तुलना करें तो इसके स्पेसिफिकेशन्स ज्यादा अपग्रेड नहीं किए गए हैं। ऐसे में 30,000 रुपये से कम में यह फोन आज खरीदना बेहतर डील होगी।

