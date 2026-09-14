iOS 27 अपडेट आज कितने बजे मिलेगा? नोट कर लें टाइम और किन-किन डिवाइसेस को मिलेगा
एप्पल का नया iOS 27 अपडेट 14 सितंबर 2026 को रात करीब 10:30 बजे (IST) भारत में रोल आउट होगा। ...और पढ़ें
HighLights
iOS 27 अपडेट 14 सितंबर 2026 को दुनियाभर में रोल आउट होगा।
भारत में रात 10:30 बजे (IST) तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।
iPhone 11 से iPhone 17 Pro Max तक के मॉडल सपोर्टेड।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी iPhone इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज आपके लिए बड़ा दिन है। एप्पल का नया iOS 27 अपडेट 14 सितंबर 2026 को दुनियाभर में रोल आउट होने जा रहा है। एप्पल ने इसकी रिलीज डेट पहले ही कन्फर्म कर दी थी, हालांकि अब काफी यूजर्स के मन में ये सवाल आ रहा है आखिर ये अपडेट किस टाइम मिलेगा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'एप्पल क्लब्स' ने अपनी एक पोस्ट में अपडेट टाइम के बारे में बताया है। चलिए जानते हैं कि भारत में कितने बजे iOS 27 मिलेगा...
भारत में कितने बजे मिलेगा iOS 27?
एप्पल के रेगुलर रिलीज पैटर्न के बेस पर iOS 27 अपडेट आज रात करीब 10:30 बजे (IST) भारत में उपलब्ध होने की उम्मीद है। Apple Clubs द्वारा शेयर की गई टाइमिंग इमेज में भी भारत के लिए 10:30 PM IST, 14 सितंबर दिया गया है। यही समय 10:00 AM Pacific Time के हिसाब से बनता है।
हालांकि, 10:30 बजे को पक्का ऑफिशियल टाइम नहीं माना जाना चाहिए। Apple सर्वर पर अपडेट उपलब्ध कराने में कुछ मिनट का फर्क हो सकता है। इसलिए 10:30 बजे के आसपास अपने iPhone में Settings > General > Software Update जाकर अपडेट चेक करें।
किन iPhone को मिलेगा अपडेट?
iOS 27 का अपडेट सभी iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कि फिर किन-किन डिवाइसेस को आज अपडेट मिलेगा।
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (दूसरी पीढ़ी और उसके बाद के मॉडल)
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