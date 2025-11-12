iOS 26.2 Update: iPhone में आ रहे हैं 8 नए शानदार फीचर्स, बदल देंगे यूजर एक्सपीरियंस  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने हाल ही में iOS 26.1 अपडेट जारी किया था जिसके बाद कंपनी ने iOS 26.2 का पहला बीटा वर्जन भी रोल आउट किया। इसे रोल आउट किए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और अब तक इस अपडेट के कई नए फीचर्स का खुलासा हो चुका है। हालांकि अभी कंपनी ने इस अपडेट की सटीक रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह कन्फर्म हो गया है कि iOS 26.2 अपडेट दिसंबर में सभी स्टेबल यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस नए अपडेट में क्या कुछ खास होने वाला है...

लॉक स्क्रीन पर लिक्विड ग्लास स्लाइडर एप्पल ने नए अपडेट के साथ लॉक स्क्रीन के लिए नया लिक्विड ग्लास स्लाइडर ऐड किया है। इससे यूजर्स क्लॉक और वॉलपेपर की Opacity को अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। Apple News का नया लुक इस अपडेट में एप्पल News को इस बार नया लुक दिया गया है। अब ऐप में एक नया Following बटन भी ऐड किया गया है और साथ ही पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स जैसे हॉट टॉपिक्स तक क्विक एक्सेस के लिए खास क्विक एक्सेस बटन भी ऐड कर दिया है।

ऑफलाइन लिरिक्स नए अपडेट के साथ ही एप्पल म्यूजिक में भी म्यूजिक लवर्स को खास तोहफा दिया गया है। जहां अब यूजर्स बिना इंटरनेट के भी गानों के लिरिक्स ऑफलाइन देख पाएंगे। रिमाइंडर में भी अलार्म सपोर्ट अब अगर आप किसी रिमाइंडर को अगर ‘Urgent’ मार्क में सेट करते हैं, तो उस रिमाइंडर के लिए आप सेट किए गए टाइम पर ऑटोमैटिक अलार्म भी लगा सकते हैं जो इसे और भी बेहतर बना देगा।

नया स्लीप स्कोर सिस्टम iOS 26.2 में Sleep Score सिस्टम को और बेहतर किया गया है। अब स्लीप स्कोर बहुत कम: 0–40, कम: 41–60, ठीक-ठाक: 61–80, अच्छा: 81–95, बहुत अच्छा: 96–100 होगा। Apple Podcasts के नए फीचर्स इतना ही नहीं नए अपडेट में Podcasts ऐप में अब कई नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, जैसे यहां अब आपको ऑटोमैटिक चैप्टर डिटेक्शन, किसी पॉडकास्ट द्वारा मेंशन किए गए दूसरे पॉडकास्ट को देखने की सुविधा और एपिसोड्स के लिए ऑटो चैप्टरिंग सिस्टम भी मिलेगा।