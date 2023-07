iOS 17: Apple ने जारी किया आईओएस का चौथा बीटा अपडेट, केवल ये यूजर्स कर सकेंगे उपयोग, क्या आप भी हैं लिस्ट में

Apple ने आज आगामी iOS 17 और iPadOS 17 अपडेट के चौथे बीटा को परीक्षण उद्देश्यों के लिए डेवलपर्स के लिए जारी किया है सॉफ्टवेयर तीसरे बीटा के रिलीज होने के दो सप्ताह बाद आएगा। पंजीकृत डेवलपर्स सेटिंग्स ऐप खोलकर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पर जाकर ‘बीटा अपडेट’ विकल्प पर टैप करके और iOS 16 डेवलपर बीटा पर टॉगल करके बीटा में ऑप्ट इन करने में सक्षम होंगे।

iOS 17 4 beta is available for iphone for developers , know the details here

