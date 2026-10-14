Instamart Quick India Movement Sale 2026: iPhone 17 Pro, MacBooks और दूसरे बड़े ब्रांड पर शानदार डील, 50 से 90% तक की छूट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन आ गया है, हमारे पास शॉपिंग की लंबी लिस्ट है, बस तलाश है बेस्ट डील की। पुराने फोन को नए फोन से अपग्रेड करना है, अपनी बहन के लिए लेपटॉप या टैबलेट लेना है ताकि स्टडी में हेल्प हो। ईयरबड्स, स्पीकर्स, पावर बैंक और दूसरे टेक एक्सेसरीज भी आज के गैजेट्स की दुनिया में अहम हो गए हैं। फेस्टिव सीजन इन गैजेट्स को बेस्ट प्राइस पर खरीदने का मौका देता है।

Instamart की सबसे बड़ी एनुअल सेल Quick India Movement (QIM) 2026 में ऐसे गैजेट्स पर बेहतरीन डील का फायदा उठाएं । आपको टेक प्रोडक्ट्स पर 50-90% * तक की छूट मिलेगी। यह सेल Instamart और Swiggy ऐप पर लाइव है, जिसमें आपको हर तरह के ब्रांड्स मिलेंगे। आप यहां एपल जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन से लेकर बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसके अलावा, रोजाना की ऑडियो एक्सेसरीज पर मिलने वाली डील आपको आकर्षित करेंगे। साथ ही, ग्राहक बैंक ऑफर्स के साथ अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

सेल में उपलब्ध कुछ इलेक्ट्रॉनिक डील पर नजर दौड़ाएं प्रीमियम से लेकर बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन मिलेगा। आप अपना फेवरेट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसमें प्रीमियम और वैल्यू सेग्मेंट में ग्राहकों के पास स्मार्टफोन के अच्छे ऑप्शन्स हैं। Apple iPhone 17 Pro (256 GB): ₹1,19,999/-* में उपलब्ध

Oppo K14x (4 GB RAM & 64 GB Storage): ₹14,499/-* में उपलब्ध

Samsung Smartphones: ₹10,999/-* में उपलब्ध

Redmi A7 Pro (4 GB RAM & 64 GB Storage): ₹10,199/-* में उपलब्ध

POCO C81x (3GB RAM, 64 GB Storage): एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन आप OnePlus, OPPO, realme और दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स के सेलेक्टेड मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

डील में MacBooks और भी बहुत कुछ डील में आपको लैपटॉप भी मिलेगा, जो ऑफिस के वर्क, कॉलेज की स्टडी और रोजाना के काम में बहुत उपयोगी है। यहां Apple MacBooks उपलब्ध हैं, जिसकी शुरुआती कीमत ₹66,900 है। Apple MacBook Neo (8GB RAM, 512GB SSD) ₹90,000 की जगह ₹76,990* में मिल रहा है। इसके अलावा, ग्राहक सेलर्स के जरिए उपलब्ध ब्रांड्स और कॉन्फिगरेशन में अतिरिक्त लैपटॉप डील को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

बेहतरीन ईयरबड्स और स्पीकर्स के साथ पॉडकास्ट और म्यूजिक का मजा म्यूजिक, कॉल और इंटरटेनमेंट हमेशा चलते हैं। सेल में वायरलेस ईयरबड्स और पोर्टेबल स्पीकर्स के कई ऑप्शन मिले रहे हैं। realme Buds T310 TWS Earbuds: ₹1,799* में उपलब्ध

Hammer Airflow Flex Earbuds: 80 घंटे का प्लेटाइम, ब्लूटूथ 6.0 और फास्ट चार्जिंग

JBL Go Essential Ultra Portable Bluetooth Speaker: IPX7 वॉटर रजिस्टेंस के साथ आपके गैजेट्स के लिए पावर बैंक और रोजाना की टेक एक्सेसरीज जैसे-जैसे हमारी लाइफ में गैजेट्स बढ़ रहे हैं, पावर बैंक की जरूरत हर किसी को महसूस हो रही है। QIM 2026 में पावर बैंक और दूसरे एक्सेसरीज किफायती कीमत पर मिल रहे हैं।

MagSafe Power Bank: ₹999* में उपलब्ध

Ambrane Maglite 10,000 mAh MagSafe वायरलेस पावर बैंक: 22W फास्ट चार्जिंग इस सेल में बचत के और भी कई तरीके हैं Quick India Movement (QIM) 2026 में प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है, लेकिन इसके साथ-साथ आप बैंक कार्ड के जरिए अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माय जोन क्रेडिट कार्ड और विजा क्लासिक डेबिट और प्लेटिनम कार्ड में से कोई बैंक कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने पसंदीदा गैजेट्स पर 10% की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं।