Instagram कर रहा है नए फीचर की टेस्टिंग, यूजर्स खुद तय करेंगे कि Reels पर क्या देखना है
Instagram अब यूजर्स को उनकी फीड में दिखने वाले कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने की तैयारी में है। नया फीचर यूजर्स को अपने मनपसंद टॉपिक्स चुनने और अनचाहे टॉपिक्स हटाने देगा। शुरुआत Reels से होगी और बाद में Explore तक बढ़ेगा। Adam Mosseri ने बताया कि इससे फीड और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ज्यादा पर्सनल लगेगा और यूजर्स खुद अपना एल्गोरिद्म ट्यून कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram ने एक नया फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें यूजर्स अब अपने एल्गोरिद्म बेस्ड रिकमेंडेशन को और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकेंगे। इसमें आप अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स को चुन सकते हैं या हटा सकते हैं। शुरुआत Reels से होगी और बाद में Explore पेज पर भी आएगा। ये अपडेट Instagram चीफ Adam Mosseri ने Threads पर अनाउंस किया है। इसका मकसद यूजर्स को अपनी फीड और ब्राउजिंग एक्सपीरिएंस पर ज्यादा कंट्रोल देना है। ये कदम Meta के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें ऐप्स में कस्टमाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल और सजेस्टेड पोस्ट को रिफाइन करने जैसे फीचर्स भी आए हैं।
Instagram कुछ यूजर्स को दे रहा है 'Tune' एल्गोरिदम का ऑप्शन
Instagram CEO Adam Mosseri ने बताया है कि कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है जिससे यूजर्स अपना 'एल्गोरिदम ट्यून' कर सकेंगे। ये अपडेट इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी फीड में दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के हिसाब से कंट्रोल कर सकें जिससे ब्राउजिंग एक्सपीरिएंस और ज्यादा पर्सनल बने।
ये फीचर ‘Your Algorithm’ नाम के नए सेक्शन में Settings में मिलेगा जहां यूज़र्स अपने रिकमेंडेशन्स को इन्फ्लूएंस करने वाले टॉपिक्स देख और मैनेज कर सकेंगे। ये आपके इंटरैक्शन पैटर्न को समराइज कर देता है, जैसे Mosseri के उदाहरण में लक्ज़री वॉच, फैशन वीक, बैड बनी, स्टैंड-अप कॉमेडी और कॉन्सर्ट जैसे टॉपिक्स दिखे।
यूजर्स Add+ बटन दबाकर नए पसंदीदा टॉपिक्स चुन सकते हैं या ऐसे टॉपिक्स से कम कंटेंट देखने का ऑप्शन चुन सकते हैं। येफीचर तभी यूज किया जा सकेगा जब यूजर के अकाउंट में इसका एक्सेस एक्टिव हो जाएगा।
शुरुआत में ये एल्गोरिदम कस्टमाइजेशन सिर्फ Reels के लिए मिलेगा ताकि टेस्ट में शामिल लोग अपनी Reels फीड को फाइन-ट्यून कर सकें। ये अपडेट Instagram की बड़ी कोशिश है जिसमें यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देने के फीचर्स जैसे पैरेंटल टूल्स, सेंसिटिव कंटेंट लिमिट और बैटर फिल्टरिंग पहले ही आए हैं।
Mosseri ने ये भी कहा कि बाद में ये फीचर Explore टैब में भी आएगा और फिर Threads पर भी आएगा। हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने यूजर्स को ये फीचर मिला है या कब ये सभी के लिए रोलआउट होगा। अभी कंपनी टेस्ट में शामिल लोगों से फीडबैक ले रही है ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।