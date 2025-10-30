Instagram कर रहा है नए फीचर की टेस्टिंग, यूजर्स खुद तय करेंगे कि Reels पर क्या देखना है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram ने एक नया फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें यूजर्स अब अपने एल्गोरिद्म बेस्ड रिकमेंडेशन को और ज्यादा पर्सनलाइज कर सकेंगे। इसमें आप अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स को चुन सकते हैं या हटा सकते हैं। शुरुआत Reels से होगी और बाद में Explore पेज पर भी आएगा। ये अपडेट Instagram चीफ Adam Mosseri ने Threads पर अनाउंस किया है। इसका मकसद यूजर्स को अपनी फीड और ब्राउजिंग एक्सपीरिएंस पर ज्यादा कंट्रोल देना है। ये कदम Meta के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें ऐप्स में कस्टमाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल और सजेस्टेड पोस्ट को रिफाइन करने जैसे फीचर्स भी आए हैं।

Instagram कुछ यूजर्स को दे रहा है 'Tune' एल्गोरिदम का ऑप्शन Instagram CEO Adam Mosseri ने बताया है कि कंपनी एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रही है जिससे यूजर्स अपना 'एल्गोरिदम ट्यून' कर सकेंगे। ये अपडेट इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी फीड में दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के हिसाब से कंट्रोल कर सकें जिससे ब्राउजिंग एक्सपीरिएंस और ज्यादा पर्सनल बने।

ये फीचर ‘Your Algorithm’ नाम के नए सेक्शन में Settings में मिलेगा जहां यूज़र्स अपने रिकमेंडेशन्स को इन्फ्लूएंस करने वाले टॉपिक्स देख और मैनेज कर सकेंगे। ये आपके इंटरैक्शन पैटर्न को समराइज कर देता है, जैसे Mosseri के उदाहरण में लक्ज़री वॉच, फैशन वीक, बैड बनी, स्टैंड-अप कॉमेडी और कॉन्सर्ट जैसे टॉपिक्स दिखे।

यूजर्स Add+ बटन दबाकर नए पसंदीदा टॉपिक्स चुन सकते हैं या ऐसे टॉपिक्स से कम कंटेंट देखने का ऑप्शन चुन सकते हैं। येफीचर तभी यूज किया जा सकेगा जब यूजर के अकाउंट में इसका एक्सेस एक्टिव हो जाएगा। शुरुआत में ये एल्गोरिदम कस्टमाइजेशन सिर्फ Reels के लिए मिलेगा ताकि टेस्ट में शामिल लोग अपनी Reels फीड को फाइन-ट्यून कर सकें। ये अपडेट Instagram की बड़ी कोशिश है जिसमें यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देने के फीचर्स जैसे पैरेंटल टूल्स, सेंसिटिव कंटेंट लिमिट और बैटर फिल्टरिंग पहले ही आए हैं।