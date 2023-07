Nothing Phone 2 लग रहा महंगा, तो आ रहा है ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला सस्ता Infinix GT 10 Pro, मिलेगा 108MP कैमरा

Infinix GT 10 Pro India Launch इनफिनिक्स जल्द ही अपना नया गेमिंग फोन मार्केट में लॉन्च कर सकता है। कंपनी के इस फोन का डिजाइन नथिंग फोन 2 की तरह एलईडी और ट्रांसपेरेंट रियर पैनल वाला होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार Infinix GT 10 Pro गेमिंग स्मार्टफोन को भारत में अगस्त महीने की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

Infinix will reportedly launch a new gaming smartphone Infinix GT 10 Pro soon in India. (Photo: GSMArena)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Infinix कथित तौर पर भारत में जल्द ही एक नया गेमिंग स्मार्टफोन यानी Infinix GT 10 Pro लॉन्च करेगा। ऑनलाइन लॉन्च से पहले स्मार्टफोन के स्पेक्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन कि डिजाइन ट्रांसपेरेंट होगी और ये दो कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा। एक नई रिपोर्ट में आगामी इनफिनिक्स गेमिंग फोन के डिजाइन के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। नथिंग फोन 2 के समान एलईडी के साथ एक ट्रांसपेरेंट रियर पैनल होगा। Infinix GT 10 Pro की डिजाइन एक रिपोर्ट के अनुसार, Infinix GT 10 Pro के अगस्त के पहले सप्ताह में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। Infinix GT 10 Pro की लीक हुई इमेज से नए नथिंग फोन 2 जैसा दिखने वाला एक ट्रांसपेरेंट रियर पैनल का पता चलता है। हैंडसेट में एलईडी स्ट्रिप्स के साथ एक ट्रांसपेरेंट रियर ग्लास पैनल होने की संभावना है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि Infinix GT 10 Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा हो सकता है। Infinix GT 10 Pro को एक प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट और दो साल के सुरक्षा अपडेट मिलने की उम्मीद है। Infinix GT 10 Pro की स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि PUBG, MLBB और फ्री फायर जैसे गेम को आगामी Infinix GT 10 Pro के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया जाएगा। हाल ही में, Infinix GT 10 Pro का डिज़ाइन और फीचर्स एक टिपस्टर द्वारा लीक किए गए थे जिसमें डाइमेंशन 1300 SoC चिपसेट का सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार फोन को प्रो+ वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा, दोनों फोन में फुल-एचडी+ डिस्प्ले होगा। हैंडसेट में 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी होने की बात कही गई थी।

Edited By: Anand Pandey