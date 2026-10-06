5000mAh बैटरी वाला नया फोन लॉन्च सिर्फ ₹10,999 में, 120Hz डिस्प्ले और बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, मैसेज 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से बजट रेंज में कोई फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Infinix ने इंडियन मार्केट में अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन को कंपनी ने Infinix Smart 20 HD के नाम से पेश किया है। यह कंपनी की Smart 20 सीरीज में शामिल होने वाला नया डिवाइस है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है।

साथ ही इस नए फोन में Unisoc प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और डुअल स्पीकर जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। फोन की सबसे बड़ी खासियत में Ultra Link फीचर भी शामिल है, जिसकी मदद से आप बिना मोबाइल नेटवर्क के लिमिटेड दूरी तक कॉल, मैसेज और फाइल शेयर कर सकते हैं। चलिए पहले फोन की कीमत जान लेते हैं...

Infinix Smart 20 HD की कीमत कीमत की बात करें तो Infinix Smart 20 HD का प्राइस सभी ऑफर्स को शामिल करने के बाद 10,999 रुपये हो जाता है। इसमें आपको फोन का 3GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला सिंगल वेरिएंट मिलने वाला है। Flipkart पर इसी वेरिएंट की लिस्टेड कीमत 18,499 रुपये है।

फोन को चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है। कंपनी ग्राहकों को 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रही है।

फोन तीन कलर Sunlike Orange, Silver Dancer और Night Pulse में उपलब्ध है। Infinix Smart 20 HD के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Smart 20 HD में 6.67 इंच की HD+ पंच-होल डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इसमें आपको 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। डिस्प्ले की पीक HBM ब्राइटनेस 700 निट्स तक जा सकती है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल रहा है। साथ ही फोन में 3GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज है।

फोन की RAM को वर्चुअल RAM की मदद से 6GB तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस में Android 15 पर बेस्ड XOS 15.1 मिल रहा है। Infinix Smart 20 HD के कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो फोन में पीछे और आगे दोनों तरफ 8MP के कैमरे मिल रहे हैं। रियर कैमरे में ऑटोफोकस भी मिल रहा है और ये 2K रिजॉल्यूशन में 30fps तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फोन के कैमरा से Super Night, Dual Video, Vlog, Documents, Pro, Panorama और Time-Lapse जैसे मोड में रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इसके अलावा फोन में 5000mAh बैटरी, 15W तक चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि, बॉक्स में 10W का चार्जर मिल रहा है। फोन में डुअल स्पीकर 300 परसेंट तक Ultra Volume Mode और DTS Audio सपोर्ट के साथ आते हैं।