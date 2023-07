Infinix GT 10 Pro: इंफीनिक्स ला रहा ट्रांसपरेंट डिजाइन वाला नया फोन, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगी 16GB रैम

Infinix GT 10 Pro India Launch Infinix GT 10 Pro जल्द ही भारत समेत कई बाजारों में लॉन्च हो सकता है। हालांकि आधिकारिक इवेंट की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इसका कॉन्सेप्ट नथिंग फोन से लिया गया है लेकिन डिजाइन अलग है। Infinix GT 10 Pro के अनोखे डिजाइन को कंपनी ने साइबर मेचा नाम दिया है। बेहतर परफॉरमेंस के लिए 256GB स्टोरेज और 16GB रैम से लैस होगा।

Infinix GT 10 Pro will launch soon with 256GB storage kow price specs features

Your browser does not support the audio element.