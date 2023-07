Infinix GT 10 Pro 5G का डिजाइन ही नहीं स्पेसिफिकेशन्स भी होंगे तगड़े, लॉन्च से पहले जानें खूबियां

अपकमिंग Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन अपने डिजाइन को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। अब इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन के रैम को लेकर चौंकने वाली जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह फोन 26GB की रैम और 260W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया जा सकता है। फोन का डिजाइन नथिंग फोन 2 की तरह है।

Infinix GT 10 Pro 5G will comes with 26GB ram and upto 260W fast charge check details. (Photo: GSMArena)

Your browser does not support the audio element.

HighLights Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन अगस्त में हो सकता है लॉन्च इनफिनिक्स के अपकमिंग फोन में मिलेगा 26GB तक रैम सपोर्ट इनफिनिक्स का यह फोन 260W फास्ट चार्जिंग के साथ हो सकता है लॉन्च

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Infinix GT 10 Pro स्मार्टफोन लॉन्च से पहले ही सुर्खियों में आ गया है। यह फोन ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ-साथ दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनफिनिक्स का यह अपकमिंग फोन भारत में 26 GB रैम के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। Infinix GT 10 Pro 5G स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) Infinix GT 10 Pro 5G स्मार्टफोन के डिजाइन के बाद आप रैम को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। इनफिनिक्स का यह स्मार्टफोन 26GB रैम के साथ पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन MediaTek Dimensity 8050 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। यह ऑक्टा-कोर चिपसेट है। इसके साथ ही फोन 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इनफिनिक्स के अपकमिंग फोन को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले पैनल होगा। इसके साथ ही फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 100MP का होगा। रियर कैमरा सेटअप के सेकेंडरी कैमरा सेंसर की बात करें तो इसमें 8MP के दो लेंस दिए जाएंगे। इस फोन के लॉन्च से पहले डिजाइन सामने आ चुका है, जिनसे कंफर्म होता है कि यह काफी हद तक नथिंग फोन 2 जैसा है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फोन 7,000mAh की पावरफुल बैटरी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनफिनिक्स का अपकमिंग फोन 160W और 260W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दो वेरिएंट में एंट्री कर सकता है। Infinix GT 10 Pro 5G कब होगा लॉन्च मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, अपकमिंग Infinix GT 10 Pro सीरीज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में अगले महीने अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस सीरीज में Infinix GT 10 Pro+ मॉडल भी होगा। हालांकि, कंपनी इस मॉडल को भारत में लॉन्च नहीं करेगी।

Edited By: Subhash Gariya