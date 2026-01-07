Language
    देखकर थम गई सांसें: कार बनाने वाली कंपनी का कारनामा, CES 2026 में इंसानों की तरह चलकर आया रोबोट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:17 AM (IST)

    CES 2026 में हुंडई की सहयोगी कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। रोबोट इंसानों की तरह मं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े मंच CES 2026 में इस बार कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, एक कार बनाने वाली कंपनी हुंडई की सहयोगी कंपनी Boston Dynamics ने अपने लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट Atlas को पहली बार पब्लिक फोरम पर पेश किया। ये रोबोट इंसानों की तरह चलते हुए खुद ही स्टेज तक पहुंचा, जिसके बाद इसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान कुछ ही पल में अपनी तरफ खींच लिया। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    बिलकुल इंसानों जैसे थे हाव-भाव

    बता दें कि ये नीले रंग का ह्यूमनॉइड रोबोट लास वेगास के एक होटल बॉलरूम में मंच पर चलता हुआ दिखाई दिया। इस रोबोट के दो हाथ, दो पैर और इंसानों जैसी बॉडी लैंग्वेज थी। एटलस ने कुछ देर तक वॉक किया, भीड़ की ओर हाथ हिलाकर भीड़ को वेव किया और अपनी गर्दन को लगभग उल्लू की तरह घुमा लिया। यह पूरा व्यू देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा था।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.09.05 AM

    रिमोट से हो रहा कंट्रोल

    कंपनी ने बताया है कि इस डेमो के दौरान एक इंजीनियर पास से रोबोट को रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। हालांकि, कंपनी का कहना है कि एटलस फ्यूचर में पूरी तरह से खुद चलेगा और फैसले भी लेगा। इतना ही नहीं कंपनी पहले ही इस रोबोट का एक प्रोडक्शन वर्जन भी तैयार कर चुकी है, जिसे कार असेंबलिंग जैसे हैवी और रेपेटिटिव वर्क में यूज किया जाएगा।

    WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.09.15 AM

    कार फैक्ट्रियों में आएगा नजर

    हुंडई का कहना है कि एटलस को 2028 तक जॉर्जिया के सवाना के पास स्थित उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैनात किया जाएगा। वहां ये रोबोट कारों के असेंबली प्रोसेस में इंसानी कर्मचारियों की मदद करेगा।

    इस रोबोट से काम को और जल्दी किया जा सकेगा और सेफ्टी भी बनी रहेगी। इसके अलावा कंपनी ने Google DeepMind के साथ नई साझेदारी की भी घोषणा की है। इससे रोबोट्स को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा।

