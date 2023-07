Samsung Galaxy M34 के लॉन्च के साथ इतनी कम हो गई गैलेक्सी M33 की कीमत, ग्राहकों को मिलेगा हजारों का फायदा

सैमसंग भारत में लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला ब्रांड में गिना जाता है। हाल ही में कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy M34 को लॉन्च किया है जो M33 का सक्सेसर है। बता दें कि अब कंपनी सैमसंग गैलेक्सी M33 की कीमत में कटौती की है। आइये जानते हैं इस फोन के साथ ग्राहकों को क्या फायदे मिलेंगे।

Samsung galaxy M33 price cut, know the price, features and other details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Samsung ने हाल ही में भारत में अपना नया Galaxy M34 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। नए मिड-रेंज स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद सैमसंग ने अपने पिछले साल लॉन्च हुए Samsung Galaxy M33 5G स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G दो वेरिएंट- 6GB+128GB और 8GB+128GB में आता है। कंपनी ने स्मार्टफोन के 8GB वेरिएंट की कीमत में कटौती की है। Samsung Galaxy M33 5G की कीमत और ऑफर्स सैमसंग ने गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन का 8GB वेरिएंट 20,499 रुपये में लॉन्च किया। अब स्मार्टफोन की कीमत में 2,000 रुपये की कटौती हुई है और जिसके बाद ये स्मार्टफोन 18,499 रुपये में बिक रहा है। ग्राहक स्मार्टफोन को डीप ओसियन ब्लू, मिस्टिक ग्रीन और एमराल्ड ब्राउन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। ऑफर्स की बात करें तो Samsung Galaxy M33 5G स्मार्टफोन खरीदने वालों को कुछ ऑफर्स भी दे रहा है। ग्राहक HDFC बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये की तत्काल छूट पा सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग शॉप ऐप पर 2,000 रुपये की छूट भी दे रही है। सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को EMI पर 10% अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की खरीद पर खरीदार 3,078 रुपये से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट ईएमआई का भी लाभ उठा सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के स्पेसिफिकेशंस सैमसंग गैलेक्सी M33 5G में एक ऑक्टा-कोर Exynos 1280 चिपसेट मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच FHD+ डिस्प्ले है। इसकी स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा सुरक्षित है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के विकल्प देता है। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G का कैमरा कैमरा की बात करें तो इसमें क्वाड-रियर कैमरा सेटअप है , जो एलईडी फ्लैश के साथ 50MP का मुख्य सेंसर, 5MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा, 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 20MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। बैटरी की बात करें तो इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग तकनीक मिलती है।

Edited By: Ankita Pandey