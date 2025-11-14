गजब! 20GB रैम के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करेगी ये कंपनी, मिलेगी लैपटॉप जैसी जबरदस्त परफॉर्मेंस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन कंपनियां हर महीने कोई न कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए नए फीचर्स और पावरपैक स्पेक्स वाले स्मार्टफोन मार्केट में पेश करते हैं। Huawei इन दिनों अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन को 20 जीबी रैम के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी इन दिनों अपकमिंग Huawei Mate 80 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है।

फ्लैगशिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो कंपनियां अभी 12GB से 16GB की रैम ऑफर कर रही हैं। यहां तक की गेमिंग स्मार्टफोन में कंपनियां इतनी ही रैम ऑफर कर रही हैं। अब हुवावे 20GB रैम के साथ मार्केट में नई रेस शुरू करने जा रही है।

हुवावे के अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करें तो Huawei Mate 80 सीरीज के स्मार्टफोन इन-होम Kirin 9030 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकते हैं। इस चिप को लेकर फिलहाल लिमिटेड जानकारी सामने आई हैं। Huawei Mate 80 सीरीज की संभावित खूबियां Huawei Mate 80 सीरीज के तहत कंपनी चार मॉडल - Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max, और Mate 80 RS Master Edition लॉन्च हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संभव है कि Pro Max स्मार्टफोन को Pro+ नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि Mate 80 सीरीज के स्मार्टफोन में बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन दिया जा सकता है। हुवावे पिछले कुछ समय से इस कूलिंग फैन को टेस्ट कर रही है।