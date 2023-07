HTC U23 स्मार्टफोन 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB रैम के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और खूबियां

HTC U23 Launch price Camera Specifications HTC ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया स्मार्टफोन HTC U23 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को इस साल मई में पेश किया था। HTC का यह नया स्मार्टफोन 32MP सेल्फी कैमरा 8GB रैम ऑप्शन के साथ लाया गया है। फोन में 64-megapixel प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन Snapdragon 7 series प्रोसेसर के साथ आता है।

HTC U23 Smartphone Launched With 32MP Selfie Camera And 8GB Ram

