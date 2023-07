AMOLED डिस्प्ले के साथ 5 जुलाई को लॉन्च होगा Honor X50, 108MP कैमरा के साथ मिलेंगे या धांसू फीचर्स

Honor X50 Launch Date Confirm कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह 5 जुलाई को चीन में Honor X50 लॉन्च करेगी। हॉनर X50 का चीन में 5 जुलाई को शाम 730 बजे (स्थानीय समय) पर अनाउंस किया जाएगा। कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर पोस्टर भी शेयर किया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि Honor X50 एक ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस होगा। (फोटो-जागरण)

Honor X50 is set to launch in the first week of July as a successor to the Honor X40

नई दिल्ली, टेक डेस्क। हॉनर X50 को हॉनर X40 का सक्सेजर वेरिएंट के रूप में जुलाई के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में शंघाई में 2023 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में घोषणा की कि वह 12 जुलाई को ऑनर मैजिक V2 बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च करेगी। ऑनर X50 के बारे में कई रिपोर्टें अब स्मार्टफोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन का खुलासा की हैं। कई रिपोर्ट में स्मार्टफोन के फीचर्स सामने आये हैं। हॉनर X50 का चीन में 5 जुलाई को शाम 7:30 बजे (स्थानीय समय) पर अनाउंस किया जाएगा। कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर पोस्टर शेयर किया है। आइए आपको स्मार्टफोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डिटेल पर एक नजर डालते हैं। 5 जुलाई को लॉन्च होगा Honor X50 लिस्टिंग से पता चलता है कि Honor X50 एक ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस होगा। लिस्टिंग में कहा गया है कि फोन 12GB रैम के साथ आने की संभावना है। इसके एंड्रॉइड 13-आधारित मैजिक यूआई 7.1 आउट-ऑफ-द-बॉक्स चलाने की उम्मीद है। पहले की रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉनर एक्स-सीरीज़ हैंडसेट में 6.78-इंच 1.5K (2400 x 1220 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले होगा। 512GB इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Honor X50 की कीमत CNY 1,000 (लगभग 11,300 रुपये) बताई गई है। Honor X50 की खासियत Honor X50 में 108MP के रियर कैमरे के साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा जबकि 8MP का फ्रंट कैमरा होगा। पोर्ट के मुताबिक डिवाइस में 5700mAh की बैटरी होगी, जबकि पहले यह पता चला था कि डिवाइस के साथ 35W चार्जर होगा। यह एंड्रॉइड 13 ओएस पर आधारित मैजिक यूआई पर चल सकता है। फोन के रियर कैमरा यूनिट में 2-मेगापिक्सल सेंसर के साथ 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर होने की उम्मीद है।

