    ब्लड प्रेशर, ECG और स्लीप एप्निया मॉनिटरिंग के साथ लॉन्च हुई ये नई स्मार्टवॉच, जानें कीमत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    Honor ने चीन में अपनी नई स्मार्टवॉच Honor Watch 5 Pro को लॉन्च किया है। ये  वॉच हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ECG और स्लीप एप्निया मॉनिटरिंग जैसे एडवांस टूल शामिल हैं। कंपनी ने इसे कई कलर एडिशन में पेश किया है और ये 23 अक्टूबर से चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

    Honor Watch 5 Pro को लॉन्च कर दिया गया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Watch 5 Pro चीन में बुधवार को चीनी स्मार्टफोन कंपनी Honor द्वारा लॉन्च किया गया। कंपनी के अक्टूबर 2025 लॉन्च इवेंट में Honor Magic 8, Magic 8 Pro, MagicPad 3 (12.5), MagicPad 13 Pro, और Honor Earbuds 4 TWS हेडसेट भी पेश किए गए। नई स्मार्टवॉच Honor Watch 5 फैमिली का नई मेंबर बनकर आई है, जिसमें पहले से Watch 5 और Watch 5 Ultra शामिल हैं। Honor Watch 5 Pro हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है, जैसे स्लीप एप्निया डिटेक्शन, स्लीप मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग।

    Honor Watch 5 Pro कीमत और उपलब्धता

    Honor Watch 5 Pro की कीमत CNY 1,599 (लगभग 20,000 रुपये) से शुरू होती है, जो ब्लूटूथ-ओनली वेरिएंट के लिए है। वहीं, eSIM Astronomer और eSIM Explorer वर्जन CNY 1,699 (लगभग 21,000 रुपये) और CNY 1,899 (लगभग 23,000 रुपये) में उपलब्ध होंगे।

    नई स्मार्टवॉच चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर 23 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। Honor Watch 5 Pro फिलहाल Trailblazer (ब्लैक), Astronomer (ब्लैक), Climber (ऑरेंज), Voyager (ग्रीन), और Explorer (ग्रीन) एडिशन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

    Honor Watch 5 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

    Honor Watch 5 Pro में 1.5-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 46.3mm के सर्कुलर डायल में दिया गया है। इसकी टचस्क्रीन 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन और 310ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है। ये रिस्ट रेज टू वेक, की प्रेस टू वेक और टच टू वेक फीचर्स को सपोर्ट करता है। ये स्मार्टवॉच फ्लोरोरबर स्ट्रैप के साथ आती है। ये Android 9 और नए वर्जन और iOS 13 और उसके बाद के वर्जन के साथ कम्पैटिबल है। इसमें एक रोटेबल क्राउन और दाईं ओर नेविगेशनल बटन भी दिया गया है।

    Honor का नई Watch 5 Pro कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आती है। इसमें बिल्ट-इन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ECG ट्रैकिंग दी गई है। इसके अलावा ये स्लीप एप्निया डिटेक्शन, स्लीप मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग करने में भी कैपेबल है।

    इसमें 515mAh की बैटरी दी गई है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है और चार्जिंग बेस के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि ये ब्लूटूथ मोड में 15 दिनों की बैटरी लाइफ और eSIM डुअल-टर्मिनल मोड में 10 दिनों तक का यूजेज दे सकती है। वहीं, eSIM ओनली मोड में स्मार्टवॉच 3 दिन तक का बैकअप देने में सक्षम है। इसमें 65MB RAM और 8GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

    नई Honor Watch 5 Pro 5ATM + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आती है, जिससे ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.2 दिया गया है, जो 200m तक की रेंज को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou और QZSS सपोर्ट मौजूद है। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, हार्ट रेट सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर, ECG सेंसर और जियोमैग्नेटिक सेंसर शामिल हैं। Watch 5 Pro का वजन स्ट्रैप के बिना 51.1 ग्राम और स्ट्रैप के साथ 77.9 ग्राम है।

