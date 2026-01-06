10080mAh बैटरी और Dimensity 8500 इलीट चिपसेट वाला 5G फोन लॉन्च, 12GB RAM भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हॉनर ने अपना एक और दमदार 5G फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने HONOR Power2 के नाम से चीन में पेश किया है। डिवाइस में सबसे बड़ी 10080mAh की बैटरी और Dimensity 8500 इलीट चिपसेट देखने को मिल रहा है जो इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। इसके अलावा फोन में 8000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल रहा है जिससे आप आउटडोर में भी फोन को काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

HONOR Power2 के स्पेसिफिकेशन्स डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.79 इंच का 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 8000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन में ऑल न्यू MediaTek Dimensity 8500 Elite चिपसेट भी मिल रहा है जो इस चिपसेट से पावर्ड होने वाला पहला फोन है जिसने AnTuTu बेंचमार्क स्कोर में 2.4 मिलियन का स्कोर हासिल किया है। इसके साथ ही डिवाइस में 12GB तक रैम मिल रही है।

10080mAh की बड़ी बैटरी इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी है जहां आपको 10080mAh की 4th GEN सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिल रही है। इस बैटरी की ड्यूरेबिलिटी 6 साल बताई जा रही है और यह कंपनी की अपनी HONOR WIN सीरीज के फोन के बाद 10,000mAh सेगमेंट में आने वाली दूसरी मोबाइल फोन बैटरी है।

इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन का वजन सिर्फ 216 ग्राम है। डिवाइस में 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइस में गोल्ड लेबल थ्री-प्रूफ सर्टिफिकेशन और SGS फाइव-स्टार रिलायबिलिटी सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है। यानी फोन गिरने, झटके और दबाव में भी सेफ रहेगा। फोन में IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन भी है।