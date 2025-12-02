HMD XploraOne जल्द होगा लॉन्च, बच्चों के लिए होगा खास; मिलेंगे बेसिक फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD XploraOne जल्द ही कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। फिनलैंड की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस (HMD) ने नया टचस्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए वियरेबल बनाने वाली कंपनी Xplora के साथ हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि ये खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें कॉलिंग और टेक्स्टिंग जैसे बेसिक फीचर्स मिलेंगे। इसमें ऐप्स और इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन शामिल नहीं हैं। HMD ने अभी तक HMD XploraOne के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत कन्फर्म नहीं की है, लेकिन एक टिपस्टर ने इनमें से कुछ डिटेल्स पहले ही ऑनलाइन पब्लिश कर दी हैं।

HMD XploraOne के फीचर्स HMD XploraOne अभी Xplora की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है, जिसमें इसका डिजाइन हर एंगल से दिखाया गया है। फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन लिस्टिंग में यूजर्स से आज ही रजिस्टर करने और XploraOne पर फोन पर एक्सक्लूसिव प्री-सेल ऑफर पाने के लिए कहा गया है।

HMD XploraOne एक बेसिक फोन है जिसे बच्चों के लिए पहले डिवाइस के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें कॉलिंग और टेक्स्टिंग फंक्शन्स हैं और इसमें फ्रंट और रियर दोनों कैमरे हैं। हैंडसेट में ऊपर एक बटन और फ्रंट नेविगेशन बटन है। इसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर और गैलरी जैसे जरूरी ऐप्स पहले से लोडेड आते हैं। हैंडसेट सोशल मीडिया या इंटरनेट का एक्सेस नहीं देता है।

लिस्टिंग में बताया गया है कि पैरेंट्स HMD XploraOne पर जरूरत के हिसाब से कॉन्टैक्ट एड, रिमूव या ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पूरा कंट्रोल मिलता है। ये लोकेशन ट्रैकिंग भी ऑफर करता है। HMD XploraOne के संभावित स्पेसिफिकेशन्स इस बीच, टिप्स्टर @smashx_60 ने X पर एक पोस्ट में HMD XploraOne के मेजर स्पेसिफिकेशन्स पहले ही लीक कर दिए हैं। हैंडसेट में 2.5D कोटिंग वाला 3.2-इंच QVGA IPS डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें 2-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 0.3-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा।

कहा जा रहा है कि HMD XploraOne Unisoc T127 चिपसेट पर चलेगा, साथ ही इसमें 64MB RAM और 128MB ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा। बिल्ट-इन स्टोरेज को माइक्रोSD कार्ड स्लॉट के जरिए 32GB तक बढ़ाए जा सकने की भी उम्मीद है। फोन में USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ 2,000mAh की बैटरी मिल सकती है। डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए इसमें IP52 रेटिंग होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इसमें ब्लूटूथ, GPS, Wi-Fi, FM रेडियो और Gemini AI जैसे अलग-अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेंगे। टिप्स्टर का ये भी दावा है कि HMD XploraOne चारकोल और स्यान ब्लू शेड्स में मिलेगा।