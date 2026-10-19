Nokia फोन बनाने वाली कंपनी का नया 5G स्मार्टफोन: 108MP कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही Nokia ब्रांड के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD Global एक और नया स्मार्टफोन पेश करने की तैयारी में है। जी हां, कंपनी इस नए फोन को HMD Vibe 2 Max के नाम से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले ही इस नए फोन के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है।

फोन में 6000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल सकती है। साथ ही फोन में 5G कनेक्टिविटी और 256GB स्टोरेज मिल सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी फोन के लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है। चलिए फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डालते हैं...

HMD Vibe 2 Max के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक HMD Vibe 2 Max में 6.78 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 1,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिल सकता है। डिवाइस में Unisoc T9100 प्रोसेसर मिल सकता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.7GHz तक जा सकती है।

साथ ही फोन में 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में 6000mAh तक की बैटरी दी जा सकती है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिवाइस में Android 16 पर मिल सकता है। डिवाइस में IP64 रेटिंग, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 और डुअल स्पीकर्स मिल सकते हैं। जबकि सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल सकता है।