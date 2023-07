macOS Sonoma: अपकमिंग MacBook में मिलेगा पासवर्ड शेयरिंग से लेकर गेमिंग मोड, ये 5 फीचर्स बढ़ा देंगे एक्सपीरियंस

macOS Sonoma Feature नए अपडेट को इस वर्ष के अंत में Apple डिवाइस में आने की उम्मीद है। अपकमिंग मैकबूक में डेस्कटॉप विजेट गेमिंग मोड और पासवर्ड शेयरिंग फीचर्स मिल सकते हैं। नए अपडेट को इस वर्ष के अंत में Apple डिवाइस में आने की उम्मीद है। आइए डिटेल से जानते हैं अपकमिंग मैकबुक में और कौन-कौन से नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Here we list five important features coming with macOS Sonoma

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple ने iOS, iPadOS, macOS और watchOS के पब्लिक बीटा वर्जन जारी किए हैं। मैकओएस सोनोमा में कई नए फीचर्स को जोड़ा गया है। यहां हम macOS सोनोमा के साथ आने वाली पांच महत्वपूर्ण फीचर्स को लिस्ट किये हैं। नए अपडेट को इस वर्ष के अंत में Apple डिवाइस में आने की उम्मीद है। आइए डिटेल से जानते हैं अपकमिंग मैकबुक में और कौन-कौन से नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। 1.डेस्कटॉप विजेट विजेट के प्रति Apple का प्रेम इन दिनों काफी स्पष्ट है। मैक एकमात्र डिवाइस बचा था जहां विजेट नहीं आए थे और मैकओएस सोनोमा उसे भी ठीक कर देता है। अब आप अपने डेस्कटॉप पर विजेट जोड़ सकते हैं, जिससे आपको आवश्यक जानकारी तक फास्ट पहुंच मिल जाएगी। विजेट्स को आपकी इच्छानुसार साइज और व्यवस्थित किया जा सकता है, और आप कस्टम विजेट भी बना सकते हैं। 2.बेहतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स macOS सोनोमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नए फीचर्स शामिल हैं, जैसे प्रेजेंटर ओवरले, जो आपको एक ही समय में खुद को और अपनी शेयर स्क्रीन को देखने की सुविधा देता है। ऐसी नई सुविधा हैं जिनका इस्तेमाल आपकी कॉल में मज़ा और उत्साह जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 3.पासवर्ड शेयर करना होगा आसान पासवर्ड शेयर करना हमेशा एक पेचीदा प्रस्ताव होता है। हालांकि, macOS Sonoma दूसरों के साथ पासवर्ड शेयर करना आसान बनाता है। आप एक ग्रुप बना सकते हैं और उस समूह के सदस्यों के साथ पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। आईक्लाउड किचेन का इस्तेमाल करके पासवर्ड सुरक्षित रूप से शेयर किए जाते हैं, और यदि आवश्यक हो तो आप पासवर्ड तक पहुंच रद्द भी कर सकते हैं। 4.मिलेगा नया गेमिंग मोड macOS Sonoma में एक नया गेम मोड शामिल है जो गेमिंग के दौरान आपके Mac के परफॉरमेंस को बेहतर बना सकता है। गेम मोड बैकग्रॉउंड एक्टिविटी को कम करता है और गेमिंग के लिए सिस्टम एप्लिकेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपको एक सहज और अधिक प्रतिक्रियाशील गेमिंग अनुभव मिलता है। 5.बेहतर प्राइवेसी और पॉलिसी कम्यूनिकेशन सेफ्टी जैसी कई नई प्राइवेसी हुए पॉलिसी फीचर हैं, जो आपको फालतू मैसेजों से बचाने में मदद करती हैं। एपल ने इंटेलिजेंट ट्रैकिंग प्रिवेंशन को दोगुना कर दिया है, जो ट्रैकर्स को वेब पर आपका पीछा करने से रोकने में मदद करता है।

Edited By: Anand Pandey