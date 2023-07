खुशखबरी! सस्ते होंगे मोबाइल, टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सरकार ने की GST में कटौती

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप स्मार्टफोन, टीवी या दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन, 27 इंच तक के टीवी, फ्रीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जीएसटी की दर घटाने का ऐलान किया है। बीते एक जुलाई को जीएसटी को लागू हुए छह साल पूरे हो गए हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी है। इस ट्वीट में एक ग्राफिक्स शेयर किया है, जिसमें अलग-अलग आइटम पर ग्राहकों पहले से कम जीएसटी देना होगा। नई दरों में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर जीएसटी 18 से 5 प्रतिशत देना होगा। पहले इन आइटम पर जीएसटी की दरें 8 से 31.3 प्रतिशत थी।

With reduced taxes, #GST brings happiness to every home: Relief through #GST on household appliances and mobile phones 👇#6YearsofGST #TaxReforms #GSTforGrowth pic.twitter.com/6qbdaERpzp